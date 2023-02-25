Icon

ترتيب دوري روشن بعد فوز الباطن والنصر Icon سياسي روماني يستحم أثناء اجتماع رسمي على زووم Icon خريطة الرعب تكشف الأماكن المعرضة لخطر الزلازل القوية بالعالم Icon اكتمال 20 % من مشروع نيوم العملاق Icon أمن الطرق ينبه قائدي المركبات في الشرقية Icon فوز ثمين لـ الترجي ضد الزمالك بثنائية Icon حفرة غامضة تثير الرعب في تركيا بعد الزلزال Icon هاتريك رونالدو يُهدي النصر صدارة دوري روشن Icon لص مصري ظريف سرق 112 ألف جنيه واشترى بها لحومًا للفقراء Icon رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بعد محاولة الربط بينها والعراق

رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٨ مساءً
رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

صحح رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ، اليوم السبت، آية قرآنية لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ34 الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد.

تصحيح الآية

ووثق مقطع فيديو متداول الصفدي وهو يتلو جزءًا من الآية 126 من سورة البقرة والتي تقول “وإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ “، موضحًا أن البلد المقصود في الآية هو العراق، محاولًا الربط بين الآية وسيدنا ابراهيم ودعائه للعراق.

وهنا قاطعه الشيخ عبدالله آل الشيخ قائلًا “إيضاح للآية الكريمة إن هذه الآية وردت في سورة البقرة ووردت أيضًا في سورة إبراهيم لقوله تعالى: “وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجنبنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعبد الأَصْنَامَ”، موضحًا أن البلد المقصود في الآية هي مكة المكرمة، وليس العراق.

وأشار أيضًا إلى الآية 37 من نفس سورة إبراهيم وهي: “رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ”، لافتًا إلى أن كل هذا ينص على أن المقصود بالبلد هي مكة المكرمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
السعودية اليوم

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني
العالم

لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد...

العالم
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
السعودية اليوم

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي...

السعودية اليوم
الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية
الرياضة

الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

الرياضة
المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا
تقارير

المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في...

تقارير
تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة
حصاد اليوم

تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى...

حصاد اليوم