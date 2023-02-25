رئيس الشورى يوضح آية قرآنية لرئيس البرلمان الأردني: المقصود مكة

صحح رئيس مجلس الشورى الشيخ عبدالله آل الشيخ، اليوم السبت، آية قرآنية لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، وذلك خلال أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ34 الذي استضافته العاصمة العراقية بغداد.

تصحيح الآية

ووثق مقطع فيديو متداول الصفدي وهو يتلو جزءًا من الآية 126 من سورة البقرة والتي تقول “وإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ “، موضحًا أن البلد المقصود في الآية هو العراق، محاولًا الربط بين الآية وسيدنا ابراهيم ودعائه للعراق.

وهنا قاطعه الشيخ عبدالله آل الشيخ قائلًا “إيضاح للآية الكريمة إن هذه الآية وردت في سورة البقرة ووردت أيضًا في سورة إبراهيم لقوله تعالى: “وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِناً وَاجنبنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعبد الأَصْنَامَ”، موضحًا أن البلد المقصود في الآية هي مكة المكرمة، وليس العراق.

وأشار أيضًا إلى الآية 37 من نفس سورة إبراهيم وهي: “رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ”، لافتًا إلى أن كل هذا ينص على أن المقصود بالبلد هي مكة المكرمة.