رئيس الطيران المدني في زيارة لسوق الفقع بحفر الباطن: همة الشباب توسع الصدر

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زار الأستاذ عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج رئيس الهيئة العامة للطيران المدني مهرجان الكمأة في محافظة حفر الباطن وقام بجولة على السوق والتعرف على أنواع الكمأة وأسعارها.
وذكر الدعيلج في تصريح لـ”المواطن” أن همة الشباب المتواجدين في السوق ونشاطهم “توسع الصدر” مؤكدًا أن المهرجان سيكون ناجحاً متمنياً التوفيق للجميع.
يذكر أن مهرجان الكمأة يستقبل يومياً كميات كبيرة من الفقع ويشهد السوق إقبالاً كبيراً من أهالي المحافظة وخارجها بالإضافة إلى مواطني مجلس التعاون الخليجي.