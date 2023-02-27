رئيس المكسيك يثير جدلًا بصورة لكائنات غريبة

أشعل رئيس المكسيك أندريس مانويل، موجة من الانتقادات وحملة سخرية شنها الآلاف على مواقع التواصل، حتى وصلت أصداؤها إلى كافة وسائل الإعلام العالمية.

جن الغابات

وفاجأ متابعيه، أمس الأحد، بصورتين نشرهما عبر حسابه في تويتر، أظهرت الأولى ما وصفه بجن الغابات متربعاً على غصن شجرة ليلاً.

وكتب بجدية تامة معلقاً على إحدى الصورتين: “أحد المهندسين تمكن من تصوير الجني Aluxe قبل 3 أيام”.

حساب الرئيس

أما الصورة الثانية، فأشار رئيس المكسيك إلى أن دييغو برييتو التقط صورة لمنحوتة رائعة تعود إلى عصر ما قبل الإسبان في إيك بالام.

لتنهال التعليقات الساخرة على تلك التغريدة. فيما علق أحدهم قائلاً إن “أساطير كائنات الـ aluxe حقيقية كإنجازاتك”، ولفت آخر إلى أنه اعتقد في البداية أنه “حساب ساخر ليتبين أنه حساب الرئيس”.

الأساطير المكسيكية

وكانت الصورة المثيرة للجدل أظهرت ما يشبه الكائن الغريب متسلقاً غصن شجرة وعيناه تلمعان، في إشارة إلى ما يعرف في الأساطير المكسيكية القديمة بجن الغابات أو الألوكس الذي ينفذ ألاعيب ومقالب في البشر، مثل إخفاء الأشياء.