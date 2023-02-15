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تم التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الاستراتيجية

رئيس الوزراء الأردني يستقبل وفد الشورى

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٤ مساءً
رئيس الوزراء الأردني يستقبل وفد الشورى
المواطن - فريق التحرير

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استقبل دولة رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم، وفد لجنة الصداقة البرلمانيَّة السُّعودية الأردنيَّة في مجلس الشُّورى، وذلك خلال الزيارة الرسمية الحالية التي يقوم بها الوفد للمملكة الأردنية الهاشمية.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على عُمق العلاقات الأخويَّة الاستراتيجيَّة المتميِّزة بين البلدين الشَّقيقين، التي تحظى برعاية واهتمام خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

علاقات تاريخية

وفي بداية الاستقبال أكد دولة رئيس الوزراء الأردني أن المملكة العربيَّة السعوديَّة تحظى بمكانة خاصَّة لدى الأردن، قيادةً وشعبًا، مشيرًا إلى تطلُّع قيادتي البلدين الشَّقيقين الدَّائم إلى ترسيخ العلاقات الأردنيَّة السُّعوديَّة، والوصول بها إلى أعلى المستويات.

بدوره، أشاد رئيس لجنة الصداقة البرلمانيَّة السعوديَّة الأردنيَّة في مجلس الشورى الدكتور إبراهيم القنَّاص بالعلاقات التَّاريخيَّة المتينة التي تجمع البلدين الشَّقيقين والحرص على ترسيخها في مختلف المجالات.

حضر اللِّقاء أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية، الدكتورة عائشة عريشي، والأستاذ زاهر الشهري، واللواء ركن محمد العجاجي، والدكتورة أميرة الجعفري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، ومعالي وزير الشُّؤون السِّياسيَّة والبرلمانيَّة الأردني المهندس وجيه عزايزة ومساعد رئيس مجلس النوَّاب الأردني ذياب المساعيد.

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