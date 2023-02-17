رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي نسفوا مبدأ حسن النوايا 

قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك سعيد، إن سلوك ميليشيا الحوثي هو عبارة عن نزع كل التفاهمات مؤكدًا على أنهم قاموا بنسف مبدأ حسن النوايا.

تفخيخ اليمن

وتابع في حوار مع قناة العربية: ميليشيا الحوثي تنصلوا عن فتح طرق تعز ومنهجهم قائم على العرقلة، مضيفًا أنهم ردوا على مسارات التسوية بهجمات إرهابية، مؤكدًا على أنهم مستمرون في التواصل مع الخارج لتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية

واستطرد: ميليشيات الحوثي تعمل على تفخيخ اليمن ونشر أفكار طائفية، مضيفًا أنها حولت البلد إلى منطقة تهديد للممرات البحرية.

إدانة خليجية أمريكية لتسليح إيران الحوثيين

وأدانت مجموعة العمل الخليجية الأمريكية، إيران، أمس الخميس، متهمة إياها بمواصلة تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة التقليدية، والصواريخ المتقدمة، وأنظمة الطائرات بدون طيار.

وأكدت في بيان أن سلوك إيران أطال أمد الصراع في اليمن وأدى إلى تفاقم الكارثة الإنسانية، معبرة عن استنكارها سياسات إيران المستمرة في زعزعة الاستقرار.

وأوضح البيان الصادر في ختام اجتماعات المجموعة بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالعاصمة السعودية الرياض، أن إيران تواصل دعمها للإرهاب، واستخدام الصواريخ المتقدمة، والأسلحة السيبرانية، وأنظمة الطائرات بدون طيار، ونشرها في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

واعتبرت أن الانتشار المستمر لتلك الأسلحة من قِبل إيران وإيصالها إلى أطراف أخرى سواء منها الحكومية أو غير الحكومية يشكل تهديدًا أمنيًا خطيراً للمنطقة والعالم بأسره.

وحذر البيان من أن التقدم الملحوظ في البرنامج النووي الإيراني، وفي مقدمته إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب، قد تجاوز الاحتياجات المدنية لإيران، وهو مصدر للتفاقم الخطير للتوترات الإقليمية والدولية.