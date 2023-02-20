رئيس الوفد السعودي لأردوغان: توجيهات الملك سلمان أن نكون معكم أينما تكونون

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وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لقاء رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فهد العصيمي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جولة تفقدية له في بعض المواقع المنكوبة جراء الزلزال المدمر.
فيديو | رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة فهد العصيمي للرئيس التركي أردوغان:قد يهمّك أيضاً
نشكركم أن منحتم لنا الفرصة لنساعدكم#الإخبارية pic.twitter.com/p8MXOaC75J
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 20, 2023
وقال العصيمي موجهًا حديثه للرئيس التركي: نشكركم أن منحتم لنا الفرصة لنساعدكم، ونحن واجبنا أن نساعدكم وأن نقدم لكم الدعم.
وتابع: توجيهات خادم الحرمين الشريفين أن نكون معكم أينما تكونون، موضحًا أن وفد المملكة يشتمل على فرق متخصصة في الإنقاذ.
من جانبه، رد الرئيس التركي على العصيمي محملًا إياه رسالة بتوجيه السلام والتحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.