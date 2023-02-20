رئيس الوفد السعودي لأردوغان: توجيهات الملك سلمان أن نكون معكم أينما تكونون

وثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، لقاء رئيس وفد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، فهد العصيمي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال جولة تفقدية له في بعض المواقع المنكوبة جراء الزلزال المدمر.

وقال العصيمي موجهًا حديثه للرئيس التركي: نشكركم أن منحتم لنا الفرصة لنساعدكم، ونحن واجبنا أن نساعدكم وأن نقدم لكم الدعم.

فرق متخصصة

وتابع: توجيهات خادم الحرمين الشريفين أن نكون معكم أينما تكونون، موضحًا أن وفد المملكة يشتمل على فرق متخصصة في الإنقاذ.

من جانبه، رد الرئيس التركي على العصيمي محملًا إياه رسالة بتوجيه السلام والتحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.