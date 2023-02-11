رئيس بلدية الخرج يناقش الوضع البيئي لوادي الثليماء لتطويره

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ترأس رئيس بلدية محافظة الخرج، المهندس خالد بن عبدالله الزيد، اجتماع لجنة التنمية والمرافق بالمجلس المحلي بمحافظة الخرج لمناقشة الوضع البيئي لوادي الثليماء ووضع الحلول المناسبة لتطويره وتأهيله.
وجاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وممثل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.