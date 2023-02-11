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من خلال وضع الحلول المناسبة

رئيس بلدية الخرج يناقش الوضع البيئي لوادي الثليماء لتطويره

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً
رئيس بلدية الخرج يناقش الوضع البيئي لوادي الثليماء لتطويره
المواطن - فريق التحرير

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ترأس رئيس بلدية محافظة الخرج، المهندس خالد بن عبدالله الزيد، اجتماع لجنة التنمية والمرافق بالمجلس المحلي بمحافظة الخرج لمناقشة الوضع البيئي لوادي الثليماء ووضع الحلول المناسبة لتطويره وتأهيله.

‏وجاء الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة وممثل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

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