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لضمان ركائز العدالة الناجزة والمجودة

رئيس ديوان المظالم: تجويد الأحكام القضائية أحد أهم أهدافنا

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٢ مساءً
رئيس ديوان المظالم: تجويد الأحكام القضائية أحد أهم أهدافنا
المواطن - واس

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أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الثلاثاء، أهمية تجويد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا من أحكام وقرارات تُسهم في تعميم وتدعيم العدالة في شقها الإداري ودور ذلك في جودة الحياة وحفظ الحقوق في المملكة.

جاء ذلك خلال لقائه بمعالي رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها خلال زيارته للمحكمة الإدارية العليا اليوم.

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تجويد الأحكام القضائية

وتحدّث معاليه عن أهمية تجويد الأحكام القضائية وتدقيقها كأحد أهم أهداف ديوان المظالم لضمان ركائز العدالة الناجزة والمجودة.

ونوّه بالدور البارز للأعمال القضائية ومتانتها العلمية، مما تستوجب الجهد والحرص في تلك الأعمال وكل ما يُساندها من نظم إدارية تدعم إصدار وتدقيق المبادئ القضائية الإدارية عن أعلى محاكم القضاء الإداري في المملكة، وبما يتوافق مع مكانتها عالميًا، وما يُواكب ما تسير عليه وإليه من انفتاح وتطور ريادي واستثماري واجتماعي.

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