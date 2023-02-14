رئيس ديوان المظالم: تجويد الأحكام القضائية أحد أهم أهدافنا

السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها
أكد معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، اليوم الثلاثاء، أهمية تجويد المبادئ القضائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا من أحكام وقرارات تُسهم في تعميم وتدعيم العدالة في شقها الإداري ودور ذلك في جودة الحياة وحفظ الحقوق في المملكة.
جاء ذلك خلال لقائه بمعالي رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها خلال زيارته للمحكمة الإدارية العليا اليوم.
وتحدّث معاليه عن أهمية تجويد الأحكام القضائية وتدقيقها كأحد أهم أهداف ديوان المظالم لضمان ركائز العدالة الناجزة والمجودة.
ونوّه بالدور البارز للأعمال القضائية ومتانتها العلمية، مما تستوجب الجهد والحرص في تلك الأعمال وكل ما يُساندها من نظم إدارية تدعم إصدار وتدقيق المبادئ القضائية الإدارية عن أعلى محاكم القضاء الإداري في المملكة، وبما يتوافق مع مكانتها عالميًا، وما يُواكب ما تسير عليه وإليه من انفتاح وتطور ريادي واستثماري واجتماعي.