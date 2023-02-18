رئيس صربيا: الصراع في أوكرانيا قد يتطور لحرب عالمية ثالثة

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قال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش، إن الوضع في أوكرانيا أصبح موضوعًا ساخنًا، مضيفًا أنه لا يتوقع أن يحل السلام قريبًا، بل توقع أن تتطور إلى حرب عالمية ثالثة.
وجاء ذلك في مؤتمر ميونيخ للأمن، أمس الجمعة، حيث عقد اجتماعات ثنائية مع رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والمستشار الألماني أولاف شولتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعدد من السياسيين الآخرين.
ويأتي الاجتماع في ظل مقاطعة روسية، وقد قال الرئيس الصربي: توجد فقط زاوية واحدة بالنسبة لنا، وهو أن يظهر السلام وهو ما لن يتحقق قريبًا، وهذا سيعود علينا بعواقب سياسية جديدة.
وجدد التأكيد على موقف بلغراد المحايد، مضيفًا أنها تواصل سياستها الحيادية العسكرية وستحاول الصمود قدر المستطاع دون فرض عقوبات على روسيا الاتحادية.
وقال الرئيس الصربي إن الصراع المسلح في أوكرانيا يمكن أن يتطور إلى حرب عالمية ثالثة، مشيرًا إلى أن الدول الغربية تزيد من الضغط على صربيا بسبب رفضها دعم العقوبات ضد روسيا.
وفي الوقت نفسه، صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، بأن بودابست اختارت البقاء خارج الأزمة الأوكرانية، وأن الناتو والاتحاد الأوروبي، يؤيدان استمرار العمل العسكري.
وأشار رئيس الحكومة، إلى أن المجر ترغب في تحقيق إنهاء فوري للنزاع في أوكرانيا، لكنها لا تملك القوة للقيام بذلك.
وقال أوربان: لدينا خيار واحد فقط، البقاء خارج الحرب، وشدد رئيس الوزراء على أن هذا ليس بالأمر السهل كعضو في الناتو والاتحاد الأوروبي، لأن الجميع هناك في صف الحرب، باستثناء المجر.