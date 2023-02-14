رئيس فاغنر: باخموت لن تسقط قريبًا رغم المعارك الضارية

قال رئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، يوم الثلاثاء، إن مدينة باخموت الأوكرانية، التي تعد مركزًا للمعارك في شرق البلاد في الأشهر الأخيرة، لن تسقط قريبًا رغم التقدم الروسي الأخير.

وكتب مكتبه الإعلامي على قناته في تليغرام: ربما لن نحتفل في أي وقت قريب بسقوط المدينة.

المقاومة الأوكرانية مستمرة

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بريغوجين قوله: لن يتم الاستيلاء على باخموت غدًا؛ لأن هناك مقاومة قوية، وقصفاً مستمراً، مفرمة اللحم مستمرة كذلك، وذلك في إشارة إلى الخسائر الفادحة في ساحة المعركة.

وتقود مجموعة فاغنر الهجوم على باخموت منذ الصيف وسيطرت أخيراً على سلسلة من البلدات القريبة في محاولة لتطويق المدينة، ومع ذلك، أضاف بريغوجين: العدو يعزز صفوفه ويرسل باستمرار جنود احتياط إضافيين، كل يوم يصل 300 إلى 500 مقاتل إلى باخموت من كل مكان، نيران المدفعية تتكثف يومياً.

باخموت حصن أوكرانيا

بدوره، قال الزعيم الانفصالي في منطقة دونيتسك الأوكرانية حيث تقع باخموت، دينيس بوشيلين، إن أوكرانيا لم تبد أي إشارة على أنها ستتنازل عن المدينة التي وصفها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها حصن.

ونقلت عنه وسائل الإعلام الروسية قوله: نحن ندرك أنه ليس هناك أي احتمال حاليًا لتخلي الخصم عن مواقعه من دون قتال.

ودُمرت مدينة باخموت التي كان عدد سكانها 70 ألف نسمة قبل الحرب، إلى حد كبير خلال القتال المتواصل منذ أكثر من ستة أشهر مخلفًا خسائر بشرية فادحة لدى الجانبين.

ورغم أن أهميتها الاستراتيجية موضع تباين، إلا أنها باتت رمزاً للصراع بين موسكو وكييف للسيطرة على هذه المنطقة الصناعية.