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متحدثًا عن أن رونالدو لم يؤثر في اللعبة

رئيس لجنة الحكام: هدف النصر الثاني في شباك التعاون صحيح

الأربعاء ٢٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
رئيس لجنة الحكام: هدف النصر الثاني في شباك التعاون صحيح
المواطن - فريق التحرير

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أوضح السويسري مانويل نافارو، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن الهدف الثاني لنادي النصر في شباك التعاون خلال مباراة الفريقين يوم الجمعة الماضية في دوري روشن، كان صحيحًا.

وتحدث نافارو لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “هدف النصر الثاني كان صحيحًا، سأذهب لرئيس نادي التعاون لأشرح له، والفيفا أطلع على اللعبة، وأكد صحة الهدف”.

وأضاف نافارو: “رونالدو لم يؤثر على حارس التعاون لأن الأخير كان باستطاعته رؤية الكرة”.

وتابع رئيس لجنة الحكام: “كان من الصعب استقطاب حكام النخبة حول العالم بسبب استعدادهم لكأس العالم 2022 الذي أُقيم في قطر، ولكن بعد المونديال قمنا باستقطاب حكم نهائي المونديال، ليحكم مباراة نهائي كأس السوبر السعودي”.

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