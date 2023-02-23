رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ الملك سلمان

فريق الجوف رايدرز للدراجات النارية يشارك بمسيرة يوم التأسيس صور تاريخية نادرة توثق الأسواق والقوافل والدولة السعودية قديمًا إطلاق أغنية 1727 لـ ماجد المهندس احتفاءً بيوم التأسيس التصريحات تُغرم رئيسي التعاون والعدالة 50 ألفًا ألماني يرتدي الزي السعودي التراثي احتفاءً بيوم التأسيس شكوى الهلال تُغرم تاليسكا 60 ألفًا عروض ميدانية ومسيرات لحرس الحدود احتفاءً بيوم التأسيس لحظة انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا مركز الغطاء النباتي: المواقع المقرر فتحها للرعي لا تشمل المحميات المساعدات السعودية لسوريا تحمل مستلزمات تدفئة للمناطق المتضررة
هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: ” بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأخلص التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق بالتطور والنماء في ظل قيادتكم الرشيدة”.
وأشاد بالنهضة الحضارية الراسخة والإنجازات التنموية الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية على مدى العقود الماضية، مؤكداً حرص السودان على توطيد وتمتين روابط الإخوة، ودفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين.