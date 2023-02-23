رئيس مجلس السيادة السوداني يهنئ الملك سلمان

هنأ رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جمهورية السودان الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

وقال في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين: ” بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، أن أتوجه إليكم أصالة عن نفسي ونيابة عن الشعب السوداني بأحر التهاني وأخلص التمنيات لكم بموفور الصحة والسعادة، وللشعب السعودي الشقيق بالتطور والنماء في ظل قيادتكم الرشيدة”.

نهضة حضارية

وأشاد بالنهضة الحضارية الراسخة والإنجازات التنموية الشاملة التي حققتها المملكة العربية السعودية على مدى العقود الماضية، مؤكداً حرص السودان على توطيد وتمتين روابط الإخوة، ودفع وتعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين.