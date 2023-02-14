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بحثا تعزيز العلاقات البرلمانية

رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 
المواطن- فريق التحرير

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استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بمكتبه في مقر المجلس بعمّان اليوم، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حاليًا.

لجنة الصداقة السعودية الأردنية

وفي مستهل الاستقبال أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن سعادته بزيارة وفد لجنة الصداقة السعودية البرلمانية الأردنية، مشيدًا بالعلاقات التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، داعيًا إلى ترجمة العلاقات بين الجانبين على الصعيد البرلماني.

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من جانبه، عبر رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الدكتور إبراهيم القناص عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لافتًا النظر إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص العلاقات البرلمانية بين المجلسين.

بدوره، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري أهمية الدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الحوار وتبادل الآراء لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.

العلاقات الثنائية

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية على كافة المستويات، لا سيما على مستوى التعاون الثنائي في المجال البرلماني، فضلًا عن التأكيد على أهمية التعاون البناء والتنسيق المستمر في مختلف المجالات؛ لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.

وحضر الوفد جانبًا من جلسة مجلس النواب واستمع إلى نبذة تعريفية عن آلية عمل المجلس في المجالين التشريعي والرقابي.

مما يذكر أن وفد مجلس الشورى يضم خلال هذه الزيارة عددًا من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية، وهم الدكتورة عائشة عريشي، والأستاذ زاهر الشهري، واللواء ركن محمد العجاجي، والدكتورة أميرة الجعفري.

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