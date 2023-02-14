مشجع ضرير يكشف عن طلبه لإدارة النصر السعودية تستضيف كأس العالم للأندية 2023 لقطات صادمة من داخل منزل ضربه الزلزال في تركيا تسديدة بانيجا تمنح الشباب التقدم على أبها بالشوط الأول الملك سلمان يوافق على منح 100 متبرع بالأعضاء وسام المؤسس برنامج الأراضي البيضاء يصدر فواتير فواتير الدورة السابعة في جدة وفد الشورى يستعرض المشاريع الحالية والمستقبلية في نجران مولدوفا تغلق مجالها الجوي بعد تحذير روسيا الأخير رئيس مجلس النواب الأردني يستقبل وفد الشورى 20 ألف وفاة سنويًا بسبب السمنة في السعودية
استقبل رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي بمكتبه في مقر المجلس بعمّان اليوم، وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم بن محمد القناص، وبحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الوفد للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حاليًا.
وفي مستهل الاستقبال أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن سعادته بزيارة وفد لجنة الصداقة السعودية البرلمانية الأردنية، مشيدًا بالعلاقات التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، داعيًا إلى ترجمة العلاقات بين الجانبين على الصعيد البرلماني.
من جانبه، عبر رئيس وفد لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية الدكتور إبراهيم القناص عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، لافتًا النظر إلى أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص العلاقات البرلمانية بين المجلسين.
بدوره، أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري أهمية الدور الذي تقوم به لجان الصداقة البرلمانية في تعزيز العلاقات بين البلدين من خلال الحوار وتبادل الآراء لفتح آفاق جديدة للعلاقات الثنائية.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية على كافة المستويات، لا سيما على مستوى التعاون الثنائي في المجال البرلماني، فضلًا عن التأكيد على أهمية التعاون البناء والتنسيق المستمر في مختلف المجالات؛ لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين.
وحضر الوفد جانبًا من جلسة مجلس النواب واستمع إلى نبذة تعريفية عن آلية عمل المجلس في المجالين التشريعي والرقابي.
مما يذكر أن وفد مجلس الشورى يضم خلال هذه الزيارة عددًا من أعضاء مجلس الشورى أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية، وهم الدكتورة عائشة عريشي، والأستاذ زاهر الشهري، واللواء ركن محمد العجاجي، والدكتورة أميرة الجعفري.