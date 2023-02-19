رئيس هيئة الأركان يدشن المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في مقر الرئاسة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.

المحافظة على الأمن

ونشرت وزارة الدفاع، على حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو وعدة صور من تدشين المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، حيث يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.