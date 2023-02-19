رئيس هيئة الأركان يدشن المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني

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دشن رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في مقر الرئاسة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
#فيديو_الدفاع | جانب من تدشين المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة، والذي يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني. pic.twitter.com/WT1EEPgDaF
— وزارة الدفاع (@modgovksa) February 19, 2023
ونشرت وزارة الدفاع، على حسابها بموقع “تويتر”، مقطع فيديو وعدة صور من تدشين المعرض المتنقل للتوعية بالأمن السيبراني، حيث يهدف إلى تعزيز قيم المحافظة على الأمن الوطني.