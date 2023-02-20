رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: تطوير الإنسان جوهر رؤية المملكة 2030

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أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، أن تطوير الإنسان هو جوهر رؤية المملكة 2030 .
وأضاف الحارثي خلال فعاليات، المنتدى السعودي للإعلام، أن الإعلام جزء أصيل في عملية التطوير لذلك أطلقنا على المنتدى السعودي للإعلام شعار بشعار الإعلام في عالم يتشكل”.
الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: تطوير الإنسان هو جوهر #رؤية_المملكة_2030 ، والإعلام جزء أصيل في عملية التطوير لذلك أطلقنا على #المنتدى_السعودي_للإعلام شعار "الإعلام في عالم يتشكل".#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
— المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 20, 2023
وقال إن استخدام مفهوم حرية الإعلام في نشر خطاب الكراهية والإساءة للأديان والرموز الدينية، كمن يدس السم في العسل.
وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن تنامي الوعي الاجتماعي يفرض علينا كإعلاميين أن نواكب التغيير.
الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: استخدام مفهوم حرية الإعلام في نشر خطاب الكراهية والإساءة للأديان والرموز الدينية، كمن يدس السم في العسل.
#المنتدى_السعودي_للإعلام #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
— المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 20, 2023
وتناقش جلسات المنتدى، تطورات وتحديات قطاع الإعلام العربي والدولي بكل أشكاله، ويلقي الضوء على تحديات المحتوى والأطروحات والوسائل التي عرفها القطاع خلال الحقبة الحالية.
ويستعرض المنتدى، الذي يُعقد، اليوم وغداً، بمشاركة قيادات إعلامية وخبراء ومحللين ومتخصصين من دول عربية وعالمية، أبرز التجارب المحلية والدولية في المجال، وجهود تطوير الصناعة الإعلامية ومستقبل علاقة القطاع بالقضايا الاجتماعية والسياسية والرياضية والاقتصادية.
الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي: تنامي الوعي الاجتماعي يفرض علينا كإعلاميين أن نواكب التغيير.
#المنتدى_السعودي_للإعلام#هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
— المنتدى السعودي للإعلام (@saudi_mf) February 20, 2023