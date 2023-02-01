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فخامة وتجربة مميزة لعشاق الترفيه

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

2023-02-01 الساعة 1:44
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
المواطن - واس

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دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، مساء أمس، منطقة “فيا رياض”، إحدى أبرز المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض التي تضم مجموعة من أفضل المطاعم، والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى فندق عالمي وسينما، في طابع عمراني فريد.

وتتميز المنطقة التي ستفتتح أبوابها رسمياً في منتصف فبراير الحالي بتشكيلة متنوعة من العروض الحية وأماكن وأنماط الحياة الفاخرة، إضافة إلى توفيرها أعلى خدمات الضيافة والإقامة والرفاهية الاستثنائية لمنح الزوار تجارب مميزة ومثالية.

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واستغرقت فترة بناء المنطقة 20 شهراً، حيث تم بناؤها على الطراز “السلماني” المميز بدمج متطلبات الحياة الحديثة باستحضار التراث المعماري الأصيل، في مبانٍ ومرافق لسكان العاصمة وزوارها من داخل المملكة وخارجها.

فخامة وتجارب مميزة

وتوفر “فيا رياض” لعشاق الترفيه إقامةً مميزة ومليئة بعناصر الفخامة والتجارب المميزة، إضافة إلى مجموعة من قوائم الطعام القادمة من مطابخ حوض المتوسط، ومتاجر عالمية متعددة.

وتقدم المنطقة الواقعة بالقرب من الحي الدبلوماسي بالعاصمة الرياض مساحات مصممة للراحة والاسترخاء، والاستمتاع بالمناظر والمناطق المحيطة بها؛ ما يجعلها وجهةً مثالية لقضاء أوقات ترفيهية استثنائية ومميزة.

وتنتشر في “فيا رياض” مجموعة كبيرة من المنحوتات الفنية، لإضافة رونق خاص على المنطقة المكسوة بالخضرة وعناصر الجمال في مختلف زواياها ومرافقها المتنوعة.

وتحيط بالمنطقة مساحات خضراء متعددة المستويات؛ ما يجعلها واحة حضرية حقيقية، كما تُعد موطناً لعدد من الأشجار القديمة التي يزيد عمرها عن 850 عاماً.

ولإضفاء مزيج من الهدوء والصفاء في “فيا رياض” تنتشر بداخلها مجموعة من نوافير المياه، كما تتشابك فيها الشلالات مع بقية المناظر الطبيعية، في تدفقات مائية تنتج عنها أصوات تنتمي لبيئات الطبيعة الخلابة في أكثر مواطن العالم احتواءً للمياه والأشجار.

وكان حفل تدشين المنطقة قد شهد حضوراً لعددٍ من أصحاب المعالي الوزراء، والمسؤولين، والسفراء المعتمدين لدى المملكة، كما شهد الحفل تكريم رئيس هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك، الذي كرمه آل الشيخ نظير ما قدمه طوال مسيرته الإعلامية.

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