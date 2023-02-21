رئيس واس لـ”المواطن”: التحول الرقمي سمة العصر ودعم المواهب الإعلامية ضرورة

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أكد الدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيس وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن التحول الرقمي جزء من التنافس والتكامل والمواكبة للمتغيرات التي تحدث في المجال الإعلامي.
وأضاف آل عقران، في تصريحات لصحيفة “المواطن“، على هامش المنتدى السعودي للإعلام، أن:” التحول الرقمي سمة هذا العصر الجديد، حيث نرى التطور والتوجه الجديد لكل وسائل الإعلام، فهو مكمل لمرحلة أو الانتقال لمرحلة جديدة”.
وأشار آل عقران إلى أن العنصر البشري والتدريب والاهتمام به أمر مهم جداً، وقال “أعتقد أنه أمر ملح للغاية لمواكبة التطورات الإعلامية، والعنصر البشري هو الأساس في كل مراحل العملية الإعلامية”.
ولفت إلى أن دعم وتدريب العنصر البشري أمر مهم وأصيل وعلى وكالات وكل وسائل الإعلام أن تقوم بهذا الدور في المرحلة القادمة.
وأكد آل عقران أن دعم المواهب الإعلامية ضرورة لصناعة الإعلام، مضيفاً أن الإعلام الناجح يعتمد في المقام الأول على العنصر البشري.
وتحدث آل عقران عن يوم التأسيس وقال إن يوم التأسيس، مناسبة مهمة وغالية على كل مواطن سعودي وكل المؤسسات ومنها وكالة الأنباء السعودية، ونحن مستعدون لهذه المناسبة بالتغطية والتقارير والصور.
وتابع “كذلك أنشأت الوكالة لأول مرة متحفاً خاصاً عن التأسيس، سيستمر لمدة عام وسيُخصص للمسؤولين والإعلاميين والصحفيين، من داخل وخارج المملكة، وكذلك الطلبة والطالبات ليزوروا ويعرفوا المعلومات عن التأسيس وعن هذه الدولة في ثلاثة قرون.