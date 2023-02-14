رائد الزهراني حكمًا لمباراة الشباب وأبها

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أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين الحكم رائد الزهراني لإدارة مباراة الشباب وأبها بعد قليل في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وسيقود الزهراني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من إبراهيم الدخيل وسامي العرفج وعبدالصمد بكري حكمًا رابعًا وأحمد الرميخاني حكمًا للفيديو ومؤيد المسجن مساعدًا لحكم الفيديو.
وقبل مباراة الشباب وأبها، يتواجد النصر في الصدارة برصيد 37 نقطة، الاتحاد ثانيًا برصيد 37 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 37 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 25 نقطة، ضمك سابعًا برصيد 22 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 22 نقطة، الطائي تاسعًا برصيد 21 نقطة، الاتفاق عاشرًا والفيحاء في المركز الـ11 والرائد في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة لكل فريق.
أما الوحدة ففي المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، العدالة في المركز الـ15 برصيد 9 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.