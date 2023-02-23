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انتهاك خطير لكل القوانين والأعراف الدولية

رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٥ صباحاً
رابطة العالم الإسلامي تدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس
المواطن - واس

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أدانت رابطة العالم الإسلامي، اقتحامَ قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس في دولة فلسطين، في انتهاكٍ خطير لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

بيان رابطة العالم الإسلامي

وندد معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في بيانٍ بهذا الاعتداء، الذي تسبَّب في سقوط ضحايا ومصابين.

وأهاب الأمين العام بأهمية العمل على مساعي السلام العادل والشامل، وإيقاف كلِّ الممارسات التي تقوّض فرص الحل في المناطق المحتلة، مجدِّداً التأكيد على موقف رابطة العالم الإسلامي الراسخ إلى جانب الشعب الفلسطيني، وصولاً إلى حلِّ قضيته المصيرية، التي تعدّ في طليعة القضايا الدولية الملحّة والمؤلمة , داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه المدنيين، ومنع أي تصعيدٍ خطرٍ يفضي إلى تداعي حلّ القضية، ومواصلة العُنف الذي تدفع ثمنه الدماء البريئة، ويعود بجهود السلام للوراء.

تقديم التعازي

وقدم معالي الأمين، خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا والمصابين، وعموم الشعب الفلسطيني، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

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