رابطة المحترفين الفرنسية تصدم سان جيرمان بشأن زياش

قررت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا، رفض الاستئناف الذي تقدم به نادي باريس سان جرمان، بشأن تعاقده مع نجم تشيلسي، المغربي الدولي حكيم زياش.

رفض استئناف سان جيرمان لضم زياش

وقدم سان جيرمان اليوم استئنافه أمام الرابطة من أجل المصادقة على وصول زياش، بعد تعثر انتقاله من تشلسي على سبيل الإعارة مساء الثلاثاء في الدقائق الأخيرة من الميركاتو الشتوي، لتأخره في تقديم الوثائق الإدارية الصحيحة.

وعلى الرغم من اتفاق الناديين على تفاصيل انتقال زياش إلى صفوف الفريق باريس سان جيرمان، إلا أن الصفقة وصلت إلى حائط مسدود بسبب أمر إداري، وذلك وفقًأ لوكالة “فرانس برس”.

وتواجد زياش في باريس، يوم أمس الثلاثاء، واجتاز الفحص الطبي بعدما وافق تشيلسي على إعارته لفريق سان جيرمان حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، ودون خيار التعاقد معه بشكل نهائي، قبل أن تنهار الصفقة في الدقائق الأخيرة.

سبب ضياع الصفقة

وجاء سبب ضياع الصفقة وفقًا لمصادر مطلعة، أن نادي تشيلسي ارتكب عدة أخطاء في إرسال الوثائق الإدارية اللازمة للموافقة على عقد زياش صاحب الـ29 عامًا.

ووصلت المستندات الصحيحة في وقت متأخر بعد إغلاق باب الانتقالات الشتوية، ما جعل انتقال المغربي إلى باريس مهددًا، ومن ثم مرفوضًا بعد قرار الرابطة برفض الاستئناف المقدم من باريس سان جيرمان.

وكانت رابطة محترفي كرة القدم في فرنسا، قد منحت الأندية حتى منتصف ليل الثلاثاء لتسجيل الانتقالات في البرنامج المخصص للانتقالات الدولية “فيفا تي إم أس”.

وتسبب الخطأ الإداري في حرمان الفريق الباريسي من التعاقدات خلال فترة الانتقالات الشتوية، وذلك قبل أيام من مباراته المرتقبة ضد بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا.