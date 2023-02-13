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لمنح لاعبي الأزرق فرصة للراحة

رابطة دوري المحترفين توافق على تأجيل مباراة الفيحاء والهلال

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٨ مساءً
رابطة دوري المحترفين توافق على تأجيل مباراة الفيحاء والهلال
المواطن - فريق التحرير

وافقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين على تأجيل مباراة الفيحاء في مواجهة الهلال، ضمن الجولة الـ17 ببطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

تأجيل المباراة

وكان تم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة لمنح لاعبي أزرق الرياض فرصة للراحة بعد مواجهة ريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية.

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وحصد الأزرق الميدالية الفضية في مونديال الأندية، بعد الخسارة من نادي ريال مدريد بنتيجة 5/ 3 في المباراة النهائية.

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