Icon

رابطة دوري المحترفين: رئيس نادي ⁧‫الفيحاء‬⁩ على علم بتأجيل المباراة قبل قرار إصداره Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الملكية الفكرية Icon التدريب التقني تطلق عدة مبادرات للتشجيع على الابتكار والإبداع Icon انخفاض أسعار النفط وخام برنت يسجل 86 دولاراً للبرميل Icon وصول الطائرة الإغاثية السعودية الثامنة إلى مدينة حلب Icon “التجارة” تتيح للمنشآت والمتاجر الإلكترونية إصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس Icon STC تعلن عن فرص وظيفية ومعرض وظيفي في الرياض Icon المقبل رئيساً تنفيذياً للتجمع الصحي بحفر الباطن Icon شركة أمازون تعلن عن وظائف لحملة الثانوية فأعلى بالرياض Icon تهنئة رونالدو لفريق سيدات النصر وصلت لملايين حول العالم Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

رابطة دوري المحترفين: رئيس نادي ⁧‫الفيحاء‬⁩ على علم بتأجيل المباراة قبل قرار إصداره

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
رابطة دوري المحترفين: رئيس نادي ⁧‫الفيحاء‬⁩ على علم بتأجيل المباراة قبل قرار إصداره
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بياناً عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حول ما تم تداوله عن تأجيل مباراة الفيحاء والهلال.

وأكدت رابطة دوري المحترفين، في بيانها، أن رئيس نادي ⁧‫الفيحاء⁩ على علم بتأجيل المباراة قبل قرار إصداره.

قد يهمّك أيضاً
Img

السعودية الأولى عالميًا في تقديم المساعدات

Img

الأهلي يتجاوز العروبة بهدف نظيف

وجاء في تفاصيل بيان رابطة الدوري السعودي للمحترفين حول تأجيل مباراة الفيحاء والهلال ما يلي:

تأجيل مباراة الهلال والفيحاء

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين، تأجيل مباراة الهلال أمام الفيحاء التي كانت مقررة يوم الأربعاء.

وقالت الرابطة في بيان إنها وافقت على طلب الهلال تأجيل المباراة إلى وقت آخر.

وأضافت أنها اتخذت قرار التأجيل بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال متضمنة الاجتماع مع لجنة المسابقات.

ويأتي تأجيل المباراة وسط أجواء احتفالية في الهلال بعدما احتل المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالمغرب، عقب الخسارة 5-3 أمام ريال مدريد بطل أوروبا يوم السبت الماضي.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...
السعودية اليوم

توقعات بانخفاض الحرارة في الرياض إلى 5...

السعودية اليوم
جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...
السعودية اليوم

جمعية إنسان تطلق مشروع الحج لتفويج أكثر...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...
السعودية اليوم

الحياة الفطرية يدعو من يقتني قرود البابون...

السعودية اليوم
مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر
أخبار رئيسية

مدني بيشة يخرج مواطنًا سقط في بئر

أخبار رئيسية
بركان يثور تحت الماء في حزام النار
حصاد اليوم

بركان يثور تحت الماء في حزام النار

حصاد اليوم
الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...
السوق

الاقتصاد السعودي الأسرع نموًا بين الاقتصاديات العالمية...

السوق
رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...
آخر الاخبار

رونالدو وميسي في مواجهة خارج أوروبا للمرة...

آخر الاخبار