رابطة دوري المحترفين: رئيس نادي ⁧‫الفيحاء‬⁩ على علم بتأجيل المباراة قبل قرار إصداره

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أصدرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بياناً عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، حول ما تم تداوله عن تأجيل مباراة الفيحاء والهلال.
وأكدت رابطة دوري المحترفين، في بيانها، أن رئيس نادي الفيحاء على علم بتأجيل المباراة قبل قرار إصداره.
وجاء في تفاصيل بيان رابطة الدوري السعودي للمحترفين حول تأجيل مباراة الفيحاء والهلال ما يلي:
أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم يوم الاثنين، تأجيل مباراة الهلال أمام الفيحاء التي كانت مقررة يوم الأربعاء.
وقالت الرابطة في بيان إنها وافقت على طلب الهلال تأجيل المباراة إلى وقت آخر.
وأضافت أنها اتخذت قرار التأجيل بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال متضمنة الاجتماع مع لجنة المسابقات.
ويأتي تأجيل المباراة وسط أجواء احتفالية في الهلال بعدما احتل المركز الثاني في كأس العالم للأندية بالمغرب، عقب الخسارة 5-3 أمام ريال مدريد بطل أوروبا يوم السبت الماضي.