Icon

السعودية تبني 3 آلاف مبنى مؤقت لإيواء متضرري الزلزال Icon شرط يمنع مشاركة بطل دوري روشن في كأس العالم للأندية 2023 Icon تحديث جديد لتطبيق واتساب يتيح 3 مزايا مهمة Icon لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل بماليزيا Icon عامل تركي مقيم بالرياض سافر للاحتفال بمولوده الجديد فمات بالزلزال Icon شراكة سعودية هندية لجذب السياح والسر في الكريكيت Icon طرح تذاكر مباريات ثمن نهائي دوري أبطال آسيا غدًا Icon وقف بيع السيارات العاملة بالوقود بداية من 2035 Icon سنجاب مدرب بديلًا للكلاب يكشف عن المخدرات Icon ترتيب دوري روشن بعد انتصار الشباب على أبها Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تُقام في السعودية خلال الفترة من 15 إلى 18 فبراير

رابط حجز تذاكر حضور فعاليات كأس العالم للدراجات الاستعراضية

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٤ مساءً
رابط حجز تذاكر حضور فعاليات كأس العالم للدراجات الاستعراضية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء على أرض “أرينا مركز النخبة الرياضي” في الدرعية التاريخية منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية، بمشاركة 57 رياضيًا و23 رياضية إضافة إلى ثلاثة هواة ورياضيين مبتدئين.

 كأس العالم للدراجات الاستعراضية 

وتقام البطولة على أرض الدرعية التاريخية، للمرة الأولى في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقًا.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

Img

خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان

وأقيمت الجمعة والسبت الماضيين الأنشطة الرياضية الاستعراضية، وشهدت حضورًا كبيرًا من العائلات برفقة أطفالهم، والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية؛ للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالمياً في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولا إلى الباركور.

بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الثلاثاء، الفرق حصصًا تدريبية على أربع فترات للمجموعات المشاركة في البطولة، وكذلك الأنشطة الرياضية الاستعراضية، الدراجات، والتزلج، والباركور، إضافة إلى جولة استعراضية من أداء النجم العالمي كيني بيليه، على أن تقام تصفيات البطولة للسيدات والرجال الأربعاء والخميس 16 فبراير، فيما ستبدأ الجمعة 17 فبراير جولات التأهل للمبتدئين والهواة، وجولات الإحماء والتأهل للنصف نهائي للسيدات والرجال، إلى جانب عروض كيني بيليه.

ومن المقرر أن تختم منافسات البطولة السبت 18 فبراير بإقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري، وما يقدمه المهرجان من أنشطة رياضية مختلفة (الباركور، التزلج، البريك دانس).

ويُمكن حجز تذاكر الحضور من هنا، حيث يبدأ سعر التذكرة من 125 ريال.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...
السعودية اليوم

توقعات باستمرار هطول الأمطار حتى الخميس على...

السعودية اليوم
وزير يغط في نوم عميق على الهواء...
غرائب

وزير يغط في نوم عميق على الهواء...

غرائب
رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...
حصاد اليوم

رحيل معمر إماراتي عن 100 عام في...

حصاد اليوم
رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”
السعودية اليوم

رئيس هيئة الترفيه يُدشن منطقة “فيا رياض”

السعودية اليوم
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...
السعودية اليوم

“المواطن” ترصد انطلاق مشروع الرياض الخضراء بحي...

السعودية اليوم
المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...
السوق

المملكة تتربع على عرش البورصات العربية بـ2.7...

السوق
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...
غرائب

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي...

غرائب