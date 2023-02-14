رابط حجز تذاكر حضور فعاليات كأس العالم للدراجات الاستعراضية

تنطلق يوم غدٍ الأربعاء على أرض “أرينا مركز النخبة الرياضي” في الدرعية التاريخية منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للدراجات الاستعراضية 2023 في إطار الجولات العالمية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك ضمن فعاليات موسم الدرعية، بمشاركة 57 رياضيًا و23 رياضية إضافة إلى ثلاثة هواة ورياضيين مبتدئين.

كأس العالم للدراجات الاستعراضية

وتقام البطولة على أرض الدرعية التاريخية، للمرة الأولى في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تمثل الدرعية إحدى المحطات الست ضمن جولات كأس العالم للدراجات الاستعراضية، وسيتبعها محطة مونبيلييه بفرنسا، وبروكسل في بلجيكا، وثلاث محطات أخرى ستحدد لاحقًا.

وأقيمت الجمعة والسبت الماضيين الأنشطة الرياضية الاستعراضية، وشهدت حضورًا كبيرًا من العائلات برفقة أطفالهم، والجمهور من عشاق الرياضات الحضرية؛ للاستمتاع بالأنشطة التدريبية بإشراف مدربين مؤهلين عالمياً في رياضات عدة؛ كالتزلج، وركوب الدراجات الاستعراضية، السكوتر والدراجات الجبلية، وصولا إلى الباركور.

ومنحت اللجنة المنظمة للبطولة اليوم الثلاثاء، الفرق حصصًا تدريبية على أربع فترات للمجموعات المشاركة في البطولة، وكذلك الأنشطة الرياضية الاستعراضية، الدراجات، والتزلج، والباركور، إضافة إلى جولة استعراضية من أداء النجم العالمي كيني بيليه، على أن تقام تصفيات البطولة للسيدات والرجال الأربعاء والخميس 16 فبراير، فيما ستبدأ الجمعة 17 فبراير جولات التأهل للمبتدئين والهواة، وجولات الإحماء والتأهل للنصف نهائي للسيدات والرجال، إلى جانب عروض كيني بيليه.

ومن المقرر أن تختم منافسات البطولة السبت 18 فبراير بإقامة جولات الإحماء للمبتدئين والنهائي للهواة والسيدات والرجال، وكذلك جولات النهائي للمبتدئين والهواة والسيدات والرجال، ويأتي ذلك ضمن فعاليات مهرجان الدرعية الحضري، وما يقدمه المهرجان من أنشطة رياضية مختلفة (الباركور، التزلج، البريك دانس).

ويُمكن حجز تذاكر الحضور من هنا، حيث يبدأ سعر التذكرة من 125 ريال.