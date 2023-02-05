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رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد ضد العدالة

2023-02-05 الساعة 10:02
رابط حجز تذاكر مباراة الاتحاد ضد العدالة
المواطن - فريق التحرير

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طرح نادي الاتحاد اليوم تذاكر مباراته المقبلة أمام نادي العدالة في الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويُمكن حجز التذاكر من خلال هذا الرابط.

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وسيواجه العميد، فريق العدالة مساء الجمعة المقبلة، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 حيث تنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

مصير كورونادو مع الاتحاد

وفي وقت سابق، أبدت 5 أندية اهتمامها مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد، وذلك بعد دخوله الفترة الحرة في عقده مع العميد.

إيجور كورونادو

وكشف برنامج ” المنصة” المذاع على قناة دبي الرياضية الإماراتية وجود 3 أندية إماراتية مهتمة بضم نجم الاتحاد حيث بدأت الأندية التفاوض معه ومع وكيلة أعماله مؤخرًا.

كذلك قالت ديزي براندينو وكيلة أعمال اللاعب البرازيلي في تصريحات إعلامية إن الأخير يملك عرضين من ناديي فلامنجو وكورينثيانز البرازيليين.

وكان كورونادو صاحب الـ30 عامًا انضم إلى نمور جدة في عام 2021 قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، ونجح بتحقيق بطولة واحدة مع العميد وهي لقب كأس السوبر السعودي في يناير الماضي.

 

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