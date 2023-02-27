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راتب السائق يثير الجدل بعد رفض رجل توصيل زوجته لدوامها

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٢٧ مساءً
راتب السائق يثير الجدل بعد رفض رجل توصيل زوجته لدوامها
المواطن - فريق التحرير

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ثارت حالة من الجدل عبر موقع تويتر حول مَن يتحمل راتب السائق في حال كانت الزوجة تعمل ولها راتبها الخاص، خاصة بعد تداول شكوى زوجة منعها زوجها من استخدام السيارة في الذهاب إلى الدوام وطلب منها شراء سيارة خاصة بها.

وجاءت الشكوى التي نشرها أحد الحسابات على موقع “تويتر” تقول: “زوجي جاب سواق لعيالي ويرفض أن السواق يوصلني دوامي، يقول تخلصين التزامات واحتياجات عيالي أما إلى دوامك لا.. تطلعين لك سيارة ولا جيبي لك سواق ماني ملزوم أوفر لك سواق لدوامك.. ما أعرف أسوق لو عرفت كنت طلعت لي سيارة”.

ردود أفعال متباينة

وتباينت ردود مرتادي “تويتر” على هذه الشكوى، فقال أحد المغردين: “معاه حق كزوج مو ملزوم يوفر لك سواق لدوامك وإن وفر له فهذا كرمًا منه وتفضلًا”. فيما قالت مغردة إن الزوج ملزم بهذا الأمر، بينما اقترحت أخرى أن تتعلم الزوجة قيادة السيارة أو شراء أخرى لها.

اقتسام راتب السائق

وأضاف آخر: “تصرف غريب من زوجك بس ما نعرف علاقتكم كيف عشان نحكم على تصرفه”، مقترحًا عليها أن تدفع له راتب السائق والمشاركة في أقساط السيارة في حال كان عليها أقساط.

وحاولت مغردة أخرى تقديم نصيحة عملية حيث قالت: “استخدمي برنامج وصول للمرأة الموظفة في طاقات حيث يدفعون لك جزءًا كبيرًا من المبلغ ذهابك ورجوعك وأنت تدفعين جزءًا بسيط جدًا لحين ما تجمعين لك مبلغ السواقة وأقساط السيارة”.

ولفت آخر إلى أن تعلم قيادة السيارة تعد مدة بسيطة ولا تأخذ وقتًا، شرط البحث عن مدرسة قيادة قريبة لها، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على النفس ما يغنيها عن أمور كثيرة

وأشار: “ربما هدف زوجك تحفيزك على الاستقلالية وغيرة تدل على محبته لك”.

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