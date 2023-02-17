رافينيا يعتذر عن تصرفه بمباراة Manchester united

اعتذر نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، البرازيلي رافينيا عن تصرفه الغاضب بعد استبداله خلال مواجهة Manchester united.

غضب رافينيا بمباراة Manchester united

ولعب برشلونة ضد Manchester united بالأمس على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات ذهاب الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي، وانتهت المباراة بالتعادل بنتيجة 2/2.

وقرر المدير الفني تشافي هيرنانديز، استبدال رافينيا عند الدقيقة 83 من أحداث الشوط الثاني بمباراة برشلونة ضد Manchester united، ودفع باللاعب فيران توريس بدلًا منه.

والتقت عدسات المصورين، رافينيا وهو ينفجر غضبًا على مقاعد بدلاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، ثم بدأ في ركل المقاعد بقوة، اعتراضًا منه على قرار تشافي.

اعتذار رافينيا

وعلق رافينيا، قائلًا: “أنتهز هذه الفرصة لأعتذر للجميع، لفيران والمدرب والفريق والجماهير، في بعض الأحيان نريد مساعدة الفريق، وأعلم أنني ارتكبت خطأ ولن يحدث مرة أخرى، فنحن بشر، وكان مجرد رغبة في الفوز”.

وواصل نجم برشلونة تصريحاته قائلًا: “المدرب يعلم أن هذا يحدث، لكن في بعض الأحيان لا نتحكم في مشاعرنا، وسأطلب العفو من الفريق مرة أخرى غدًا، وأعتذر عن كل ما حدث”.

واختتم رافيينا تصريحاته لصحيفة “سبورت” الإسبانية، قائلًا: “قلت إن مواجهة Manchester united ستكون مباراة رائعة، ولن يندم أي شخص سيحضر إلى الملعب، وكانت مواجهة رائعة، ودعونا نرى ما سيحدث في لقاء الإياب”.