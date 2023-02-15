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ضمن منافسات دوري الأبطال

راموس يرفع راية التحدي بعد الخسارة ضد البايرن

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٢٦ مساءً
راموس يرفع راية التحدي بعد الخسارة ضد البايرن
المواطن - فريق التحرير

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رفع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس راية التحدي، بعد الخسارة ضد بايرن ميونيخ الألماني.

رسالة راموس للجماهير

ونشر راموس صورًا من المباراة عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “الأمر لم ينته هنا.. لا نزال في المعركة، وسنقدم كل ما لدينا في مباراة الإياب”.

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وكان راموس قد أكد بعد المباراة أن فريقه بالغ في الدفاع أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول، وشدد على أنه يشعر بخيبة أمل بسبب الجماهير، مشيرًا إلى أن الأهم اللعب بشخصية قوية وأداء هجومي بشكل مباشر من أجل العودة.

راموس
راموس – المصدر @ChampionsLeague

خسارة سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بالأمس، على ملعبه “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز البافاري بهدف دون رد.

باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ
جانب من المباراة – المصدر @ChampionsLeague

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز بفارق هدفين أو معادلة نتيجة لقاء الذهاب، والفوز بركلات الترجيح، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، يوم 8 من شهر مارس المقبل، على ملعبه في ألمانيا “أليانز أرينا”.

باريس سان جيرمان
لاعبو سان جيرمان – المصدر @PSG_English

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