راموس يرفع راية التحدي بعد الخسارة ضد البايرن

رفع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، الإسباني سيرجيو راموس راية التحدي، بعد الخسارة ضد بايرن ميونيخ الألماني.

رسالة راموس للجماهير

ونشر راموس صورًا من المباراة عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، وعلق قائلًا: “الأمر لم ينته هنا.. لا نزال في المعركة، وسنقدم كل ما لدينا في مباراة الإياب”.

وكان راموس قد أكد بعد المباراة أن فريقه بالغ في الدفاع أمام بايرن ميونيخ في الشوط الأول، وشدد على أنه يشعر بخيبة أمل بسبب الجماهير، مشيرًا إلى أن الأهم اللعب بشخصية قوية وأداء هجومي بشكل مباشر من أجل العودة.

خسارة سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ بالأمس، على ملعبه “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وفاز البافاري بهدف دون رد.

ويحتاج الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان لتحقيق الفوز بفارق هدفين أو معادلة نتيجة لقاء الذهاب، والفوز بركلات الترجيح، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يحل باريس سان جيرمان ضيفًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ، يوم 8 من شهر مارس المقبل، على ملعبه في ألمانيا “أليانز أرينا”.