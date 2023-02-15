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وضع مصيره مع باريس سان جيرمان محل شك

راموس يُلمح برغبته في الانضمام لـ النصر

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ مساءً
راموس يُلمح برغبته في الانضمام لـ النصر
المواطن - فريق التحرير

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ألمح المدافع الإسباني سيرخيو راموس لاعب الفريق الكروي الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إلى رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي بصيف العام الحالي.

وكانت تقارير صحفية تحدثت عن رغبة المدافع الإسباني صاحب الـ37 عامًا في الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان والانضمام لنادي النصر أو لأي فريق آخر بفترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ماذا قال راموس؟

وتحدث لاعب باريس سان جيرمان لراديو RMC Sports الفرنسي قائلًا: ” أعيش اليوم بيومه الموسم الماضي كان صعبًا للغاية بالنسبة لي مع باريس سان جيرمان، وحاليًا لا أفكر في مستقبلي، أريد لعب كل المباريات حتى نهاية الموسم، ثم معرفة ماذا سيحدث في المستقبل”.

يذكر أن راموس كان شارك في مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الألماني أمس الثلاثاء في ذهاب دور ثمن النهائي بدوري أبطال أوروبا، حيث فاز بايرن ميونخ بهدف دون رد.

سيرخيو راموس

خياران أمام راموس

وكان المدافع الإسباني انضم لنادي باريس سان جيرمان في عام 2021 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، حيث مكث مع الريال 16 عامًا قبل الانتقال لفريق باريس سان جيرمان.

وربما في حال لم يبقَ راموس مع باريس سان جيرمان قد ينضم لنادي النصر للعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو أو ينتقل للدوري الأمريكي.

يذكر أن المدافع الإسباني فاز مع باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لموسم 2021/2022.

سيرخيو راموس

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