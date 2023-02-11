رامون دياز: الهلال قادر على منافسة أكبر أندية العالم

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أوضح المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال أن فريقه قادر على منافسة أكبر أندية العالم، وذلك قبل مواجهة ريال مدريد الإسباني بعد قليل في نهائي كأس العالم للأندية 2022.
🎙️ دياز – مدرب #الهلال:
نفخر بوصولنا إلى نهائي مونديال الأندية.. أقصى المتفائلين لم يتوقع وصولنا لهذه المرحلة.. و #الهلال قادر على منافسة أكبر الأندية في العالم.#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/FUfrO3R82mقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023
وتحدث دياز قبل مواجهة الريال قائلًا لـ قناة SSC : “نفتخر بوصولنا للنهائي، أقصى المتفائلين لم يتوقع وصولنا لهذه المرحلة، أزرق الرياض قادر على منافسة أكبر أندية العالم”.
وأضاف دياز: “لاعبو الهلال يملكون القدرات اللازمة لمنافسة أي فريق ونعلم بصعوبة مواجهة ريال مدريد”.
وجاء تشكيل أزرق الرياض للمباراة مكونًا من: ” عبدالله المعيوف في حراسة المرمى، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة الدوسري، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، سالم الدوسري، لوسيانو فييتو، موسى ماريجا”.
أما تشكيل ريال مدريد فجاء مكونًا من: “لونين في حراسة المرمى، كارفخال، دافيد ألابا، توني كروس، بنزيما، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، فينسيوس جونيور، روديجر”.
وتُقام المباراة اليوم، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية.
وتُنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية، SSC EXTRA 1 HD , SSC EXTRA 2 JD , SSC1 SD , SSC1 HD , SKY SPORT UNO ITALIA , SPORT TV 3 PORTUGAL , TELECINCO , SHAHID VIP.