رامون دياز: الهلال وكافة الأندية السعودية قادرون على منافسة أكبر فرق العالم

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أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، على أنه فخور بلاعبي الأزرق وذلك بعد حصدهم للميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022 أمس السبت.
🎙️دياز – مدرب #الهلال:
نفخر بما قدمناه في مونديال الأندية.. والفرق السعودية تستطيع مقارعة كبار الأندية #الهلال_وصيف_العالم🥈 | #SSC pic.twitter.com/XrjJqAHdNdقد يهمّك أيضاً
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 12, 2023
وتحدث دياز خلال حفل تكريم الأزرق في مسرح محمد عبده قائلًا: ” شكرًا لكل جماهير الهلال ولمجلس الإدارة ولكل من في النادي على دعمهم لنا خلال هذه البطولة، أنا فخور بكل ما حققه لاعبو الأزرق في تلك المنافسة”.
وأضاف دياز: “الزعيم وكافة الأندية السعودية قادرون على منافسة أكبر أندية العالم”.
يذكر أن أزرق الرياض أصبح أول فريق سعودي يفوز بميدالية في كأس العالم للأندية، كما أصبح أول فريق يُسجل 3 أهداف في مباراة واحدة في شباك ريال مدريد الإسباني خلال البطولة العالمية.