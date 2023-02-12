رامون دياز: الهلال وكافة الأندية السعودية قادرون على منافسة أكبر فرق العالم

أكد المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول في الهلال، على أنه فخور بلاعبي الأزرق وذلك بعد حصدهم للميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للأندية 2022 أمس السبت.

وتحدث دياز خلال حفل تكريم الأزرق في مسرح محمد عبده قائلًا: ” شكرًا لكل جماهير الهلال ولمجلس الإدارة ولكل من في النادي على دعمهم لنا خلال هذه البطولة، أنا فخور بكل ما حققه لاعبو الأزرق في تلك المنافسة”.

وأضاف دياز: “الزعيم وكافة الأندية السعودية قادرون على منافسة أكبر أندية العالم”.

يذكر أن أزرق الرياض أصبح أول فريق سعودي يفوز بميدالية في كأس العالم للأندية، كما أصبح أول فريق يُسجل 3 أهداف في مباراة واحدة في شباك ريال مدريد الإسباني خلال البطولة العالمية.