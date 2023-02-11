رامون دياز يسعى لكتابة التاريخ مع الهلال

يسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال في مواجهة قوية ضد الريال

وتترقب الجماهير مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية 2022، المقرر إقامتها على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

رامون دياز يحلم باللقب

ويتولى رامون دياز صاحب الـ63 عامًا، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمرة الثانية منذ 14 فبراير 2022، بعدما قاده في ولاية أولى ناجحة بين عامي 2016 و2018.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة دياز، ونجح في تحقيق انتصارات متتالية، ليختتم الموسم الماضي بطلًا للدوري السعودي للمحترفين بعد منافسة قوية مع الاتحاد.

وعلى الرغم من تذبذب مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، إلا أن رامون دياز نجح في إعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا بشكل مميز، ليحقق أفضل نتائجه في كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال انطلاقة قوية في النسخة الحالية من مونديال الأندية، بعدما أطاح بالوداد المغربي المضيف وبطل دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح، قبل أن يتغلب على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

وضربت كتيبة رامون دياز موعدًا مع ريال مدريد بطل أوروبا، بعد الفوز على الأهلي المصري في نصف النهائي، ويأمل في تحقيق إنجاز استثنائي، كأول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب العالمي.