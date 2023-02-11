Icon

وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى سيركو Icon خبير توقع زلزال تركيا يحذر من هزة قوية قد تشمل مصر ولبنان Icon فلامينغو ثالث العالم برباعية في الأهلي Icon تعليم الشمالية: تأجيل بداية اليوم الدراسي إلى الـ9 صباحًا Icon الصحة: تسجيل 30 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 31 Icon الجماهير تساند الهلال أمام ريال مدريد Icon إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا Icon كلية الأمير سلطان تعلن موعد فتح باب القبول Icon فلامينغو يُحرز هدفين في الأهلي خلال 10 دقائق Icon مهارة أحمد عبدالقادر تمنح الهدف الثاني لـ الأهلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال مواجهة ريال مدريد اليوم

رامون دياز يسعى لكتابة التاريخ مع الهلال

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٥ مساءً
رامون دياز يسعى لكتابة التاريخ مع الهلال
المواطن - مروة نبيل

مواضيع ذات علاقة

يسعى المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق إنجاز غير مسبوق في بطولة كأس العالم للأندية.

الهلال في مواجهة قوية ضد الريال

وتترقب الجماهير مباراة الهلال ضد ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية 2022، المقرر إقامتها على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط، اليوم السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

قد يهمّك أيضاً
Img

شكوى من ارتفاع سعر كيلو اللحم مع الأرز لـ340 ريالًا بمكة

Img

إنقاذ شخص قضى أكثر من 130 ساعة تحت الأنقاض في تركيا

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @fifaworldcup_ar

رامون دياز يحلم باللقب

ويتولى رامون دياز صاحب الـ63 عامًا، تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمرة الثانية منذ 14 فبراير 2022، بعدما قاده في ولاية أولى ناجحة بين عامي 2016 و2018.

وانتفض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحت قيادة دياز، ونجح في تحقيق انتصارات متتالية، ليختتم الموسم الماضي بطلًا للدوري السعودي للمحترفين بعد منافسة قوية مع الاتحاد.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @fifaworldcup_ar

وعلى الرغم من تذبذب مستوى ونتائج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هذا الموسم، إلا أن رامون دياز نجح في إعداد اللاعبين فنيًا وبدنيًا ونفسيًا بشكل مميز، ليحقق أفضل نتائجه في كأس العالم للأندية.

وحقق الهلال انطلاقة قوية في النسخة الحالية من مونديال الأندية، بعدما أطاح بالوداد المغربي المضيف وبطل دوري أبطال إفريقيا بركلات الترجيح، قبل أن يتغلب على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2.

وضربت كتيبة رامون دياز موعدًا مع ريال مدريد بطل أوروبا، بعد الفوز على الأهلي المصري في نصف النهائي، ويأمل في تحقيق إنجاز استثنائي، كأول فريق عربي وآسيوي يتوج باللقب العالمي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%
حصاد اليوم

اللقاحات تحمي من الإصابة بالحزام الناري 90%

حصاد اليوم
الشاعر معدي في ذمة الله
السعودية اليوم

الشاعر معدي في ذمة الله

السعودية اليوم
أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...
السعودية اليوم

أرامكو تطلق شركة أمريكية للتجارة وتستحوذ على...

السعودية اليوم
مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...
السعودية اليوم

مستغلو الرواسب في مكة والرياض بقبضة الأمن...

السعودية اليوم
إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق
غرائب

إحالة المذيعة المصرية ياسمين عز للتحقيق

غرائب
سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...
السعودية اليوم

سبب برودة وقت الظهر في طريف عن...

السعودية اليوم
جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...
السعودية اليوم

جامعة الملك سعود تعلن موعد إتاحة التقديم...

السعودية اليوم
ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي
السعودية اليوم

ذئب يتنزه في إحدى حدائق الزلفي

السعودية اليوم