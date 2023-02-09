رباعية رونالدو تقود النصر لاستعادة صدارة دوري روشن

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نادي النصر لفوز كبير على مضيفه الوحدة برباعية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ16 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رونالدو يتألق برباعية

وتلقى رونالدو تمريرة متقنة من اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ21 ليسددها النجم البرتغالي بقدمه اليسرى بكل قوة على يسار حارس مرمى نادي الوحدة.

ثم في الدقيقة الأربعين، سجل الهداف البرتغالي هدفًا ثانيًا لأصفر الرياض بعد تمريرة متقنة من سامي النجعي.

وفي الشوط الثاني سجل النجم البرتغالي هدفه الثالث في الدقيقة الـ53 من ركلة جزاء، ثم عزز بهدفه الرابع في الدقيقة الـ61.

وبعد الفوز أصبح رصيد النصر 37 نقطة في صدارة دوري روشن، بينما تجمد رصيد نادي الوحدة عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر في جدول الترتيب.

ووصل عدد أهداف أيقونة نادي النصر إلى 503 هدفًا في الدوريات، بعد رباعيته في شباك الوحدة، كما سجل 5 أهداف حتى الآن في بطولة دوري روشن.