رجل أعمال تركي يتبرع بالخطأً بـ 2.6 مليار دولار لضحايا الزلزال

وقع رجل الأعمال التركي، حامد دوراس، في موقف محرج على الهواء، حيث أراد التبرع لضحايا الزلزال الكبير الذي ضرب تركيا هذا الشهر، لكن زل لسانه ليعلن عن مبلغ 50 مليار ليرة بدلًا من 50 ألفًا فقط.

استدراك الخطأ

ودوراس هو مالك شركة سيارات YENİ AMOLUK، وكان أحد المشاركين في حملة تركيا قلب واحد، وخلال دوره في الحديث أخبر المسؤولين عن الحملة بأنه يريد التبرع بمبلغ 50 مليار ليرة، أي ما يعادل 2.6 مليار دولار، مما أثار دهشة المتواجدين.

مع ذلك فقد استدرك خطأه ليعود ويخبرهم بأنه كان يقصد 50 ألف ليرة فقط أي ما يوازي 2650 دولار، وليس 50 مليارًا، ليدخل في صراع حاد مع متابعي مواقع التواصل الاجتماعي التي اتهمته بالبخل.

وكشفت صحيفة خبر ترك التركية، أن دوراس قام بالعدول عن المبلغ المذكور ليزيده إلى 100 ألف ليرة بسبب الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي التركية.

تنظيم العملة التركية

ويذكر أن تركيا قد أصدرت قانونًا يُسمى بتنظيم العملة للجمهورية التركية، يوم 28 يناير 2004، ونص على حذف 6 أصفار من العملة، بدءًا من 1 يناير سنة 2005، وبالتالي أصبحت النقود على شكل فئات وهي 5 و10 و20 و50 و100، و200 ليرة تركية.

ورجح البعض أن رجل الأعمال التركي أراد أن يتبرع بمبلغ 50 ألف ليرة تركية منذ البداية لكنه حسبها بالعملة التركية القديمة التي كانت تستخدم قبل عام 2005، وتعتمد على وضع أصفار كثيرة.