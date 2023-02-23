رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل على دراجة نارية للاحتفال بيوم التأسيس

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سافرت رحالة سعودية تدعى أمل أحمد مع زوجها الهندي من جدة إلى حائل على دراجة نارية، لحضور احتفالات وفعاليات يوم التأسيس الذي حل أمس الأربعاء.
رحالة سعودية وزوجها الهندي يسافران من #جدة إلى #حائل على دراجة نارية ليحضرا احتفالات #يوم_التأسيس
#KSA #SaudiFoundingDay
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/ost1J5OoR9
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 23, 2023
وقالت أمل في تصريحات لقناة “العربية”، إنها عشقت السفر عبر الدراجة النارية بعد زواجها، حيث كانت مع زوجها الرحال، لتقوم برحلة من جدة إلى حائل لحضور احتفالات يوم التأسيس، حيث أخذا يومًا واحدًا في الطريق للوصول إلى حائل.
واحتفلت المملكة، أمس الأربعاء، بيوم التأسيس من خلال إقامة الفعاليات الرسمية والشعبية، وسط أجواء السعادة بذكرى اليوم التاريخي.
وتجسد هذه المناسبة الوطنية التي تقام تحت شعار “يوم بدينا” معاني الاعتزاز بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى قبل ثلاثة قرون وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا الحاضر.