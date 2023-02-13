ردة فعل خالد الفيصل بعدما رأى فتاة تحاول تصويره

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وثق مقطع فيديو لفتة طيبة للأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة، حينما لاحظ أن فتاة تحاول التقاط صورة له أثناء تواجده بأحد الأماكن.
وكانت الفتاة تحاول التقاط صورة للأمير الفيصل، بينما يلتف حوله عدد من الأشخاص، وصدمها شخص، إلا أن الأمير توقف لثوانٍ قائلًا: هذه صورة خاصة لكِ، وبالفعل وقف لكي تتمكن من التقاط الصورة له ثم واصل طريقه، لترد الفتاة: الله يعطيك العافية شكرًا لك.
وتفاعل مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي على موقع تويتر، مع مقطع الفيديو، وسط إشادات بأخلاقه السامية، مرددين: جبر الخواطر شيء جميل، الله يرفع قدرك يا خالد الفيصل، أخلاق سامية وكفى، ما شاء الله فطنة، ذكاء، تواضع.