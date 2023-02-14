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ضمن جهود المملكة الإغاثية لمنكوبي الزلزال

رد فعل شخص لحظة رؤيته سيارات الدفاع المدني السعودي بغازي عنتاب

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
رد فعل شخص لحظة رؤيته سيارات الدفاع المدني السعودي بغازي عنتاب
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو ترحيب شخص في غازي عنتاب بالمساعدات السعودية لحظة رؤيته سيارات الدفاع المدني السعودي المنتشرة على الطريق في مدينة غازي عنتاب التركية المنكوبة بفعل الزلزال المدمر.

لحظة وصول الدفاع المدني

وقال المواطن الذي كان يقود مركبته، والتقط الفيديو بهاتفه: يا الله حي رجال المملكة عاشت المملكة عاش رجال المملكة في غازي عنتاب.

وفي سياق متصل، تمكن فريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا من إخراج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب بعد رصد صرخات استغاثة.

عمليات البحث عن الناجين

ووثقت لقطات مباشرة لعمليات بحث فريق الإنقاذ السعودي عن طفل مفقود بعد رصد استغاثة منه، حيث طالبت فرق الإنقاذ بلحظة صمت رابعة في محاولة لإدخال كاميرا لموقع الطفل بالتحديد في مبنى منهار يزيد عن 10 طوابق.

ومن جانبها، قامت فرق الإنقاذ السعودية بتوسيع نطاق البحث عبر حفر الأنقاض لإيجاد مدخل المنزل المتواجد فيه الطفل، بعد سماع صرخات استغاثة له من تحت الأنقاض، وسط تمنيات بإخراج الطفل سليمًا ومعافى.

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