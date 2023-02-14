رد فعل شخص لحظة رؤيته سيارات الدفاع المدني السعودي بغازي عنتاب

وثق مقطع فيديو ترحيب شخص في غازي عنتاب بالمساعدات السعودية لحظة رؤيته سيارات الدفاع المدني السعودي المنتشرة على الطريق في مدينة غازي عنتاب التركية المنكوبة بفعل الزلزال المدمر.

أحد المواطنين يطلق عبارات الترحيب بعد رؤيته مركبات الدفاع المدني السعودي الموجودة في غازي عنتاب لإنقاذ المتضررين من الزلزال. pic.twitter.com/SCtXTI32T2

وقال المواطن الذي كان يقود مركبته، والتقط الفيديو بهاتفه: يا الله حي رجال المملكة عاشت المملكة عاش رجال المملكة في غازي عنتاب.

وفي سياق متصل، تمكن فريق البحث والإنقاذ السعودي في تركيا من إخراج أحد الضحايا من تحت الأنقاض في غازي عنتاب بعد رصد صرخات استغاثة.

عمليات البحث عن الناجين

ووثقت لقطات مباشرة لعمليات بحث فريق الإنقاذ السعودي عن طفل مفقود بعد رصد استغاثة منه، حيث طالبت فرق الإنقاذ بلحظة صمت رابعة في محاولة لإدخال كاميرا لموقع الطفل بالتحديد في مبنى منهار يزيد عن 10 طوابق.

ومن جانبها، قامت فرق الإنقاذ السعودية بتوسيع نطاق البحث عبر حفر الأنقاض لإيجاد مدخل المنزل المتواجد فيه الطفل، بعد سماع صرخات استغاثة له من تحت الأنقاض، وسط تمنيات بإخراج الطفل سليمًا ومعافى.