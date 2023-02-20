رد فعل عفوي لسيدة تركية داخل مستشفى هاتاي لحظة الزلزال

تداول مرتادو مواقع الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تركية تسجد وتكمل صلاتها داخل مستشفى لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب هاتاي اليوم الاثنين.

زلزال جديد

وضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، منطقة أنطاكيا جنوب تركيا، مساء اليوم الاثنين، وشعر بها سكان مصر وقبرص ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق.

وأفاد وزير داخلية تركيا، أنه جرى تسجيل 26 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال الجديد في هاتاي، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 213 جراء الزلزال الجديد بحسب قناة «العربية» الإخبارية، مساء اليوم الاثنين.

انهيار المباني

وكشفت وسائل إعلام سورية، أن عددًا من المباني في منطقة جنديرس وإعزاز في سوريا انهارت، نتيجة الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت المنطقة.

وأضافت تلك الوسائل، بأن حالة من الهلع الكبير أصابت الناس في عموم مناطق الشمال السوري ونزول المدنيين للشوارع بعد الهزة الأخيرة.

وأعلن مركز الرصد الزلزالي بسوريا، عن وقوع زلزال بقوة 6.3 درجات على مقياس ريختر، في لواء إسكندرون عند الساعة 20:04 بالتوقيت المحلي.

عالقين تحت الأنقاض

وتلقت السلطات التركية، تقارير عن عالقين تحت الأنقاض جراء الزلزال الجديد الذي ضرب هاتاي.

وفي 6 فبراير الجاري ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.