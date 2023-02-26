رد فعل مواطن عثر على كمأة ضخمة بالحدود الشمالية عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا نتائج الهلال ضد الفرق القطرية بالأدوار الإقصائية غرق مركب يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة إيطاليا القمر يقترن بالثريا مساء اليوم أمطار متوسطة على الباحة حتى الـ10 مساءً مواطن في قبضة الأمن لحيازته 374 كجم من القات كريستيانو رونالدو يتقدم التشكيل المثالي بالجولة الـ18 ارتفاع صادرات التمور السعودية بنسبة 5.4% في 2022 7 أرقام مميزة تزين صدارة النصر
نجح أحد الأشخاص بمنطقة الحدود الشمالية في العثور على كمأة ضخمة بحجم غير معتاد واستخراجها من الأرض، وسط فرحة من حوله.
ووثق مقطع فيديو متداول، الرجل الذي يدعى وائل مشعل، وهو يستخرج كمأة الكبيرة باستخدام المجرفة، وسط عناية منه خشية تضررها.
وقال الرجل خلال استخراجها من أرض عرعر: “هذه أكبر كمأة في الموسم صار 5 دقائق لاستخراجها”.
وتشهد أسواق الفقع إقبالًا ملحوظًا هذه الأيام بمنطقة الحدود الشمالية بأنواع متعددة وأسعار متفاوتة مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.
ويتوقع أن تشهد أسواق بيع الفقع في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة والقرى التابعة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوتة وتنافسية.