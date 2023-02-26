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وسط فرحة من حوله

رد فعل مواطن عثر على كمأة ضخمة بالحدود الشمالية

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
رد فعل مواطن عثر على كمأة ضخمة بالحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

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نجح أحد الأشخاص بمنطقة الحدود الشمالية في العثور على كمأة ضخمة بحجم غير معتاد واستخراجها من الأرض، وسط فرحة من حوله.

أكبر كمأة

ووثق مقطع فيديو متداول، الرجل الذي يدعى وائل مشعل، وهو يستخرج كمأة الكبيرة باستخدام المجرفة، وسط عناية منه خشية تضررها.

وقال الرجل خلال استخراجها من أرض عرعر: “هذه أكبر كمأة في الموسم صار 5 دقائق لاستخراجها”.

إقبال ملحوظ

وتشهد أسواق الفقع إقبالًا ملحوظًا هذه الأيام بمنطقة الحدود الشمالية بأنواع متعددة وأسعار متفاوتة مع بوادر الربيع وظهوره مبكرًا هذا العام في صحاري المنطقة.

ويتوقع أن تشهد أسواق بيع الفقع في كل من مدينة عرعر ومحافظات رفحاء وطريف والعويقيلة والقرى التابعة لها خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوتة وتنافسية.

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