رد قانوني يحسم الجدل حول إمكانية ضم الهلال لبديل ماثيوس بيريرا

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رد القانوني أحمد الأمير على أحد متابعيه في موقع “تويتر” حول إمكانية تسجيل الهلال للاعب آخر بديلًا للمحترف البرازيلي ماثيوس بيريرا خارج فترة التسجيل.
الهلال ممنوع من التسجيل بقرار وبالتالي لا يسمح له الاستفادة من الاستثناء بالتسجيل خارج الفترة https://t.co/YbEbSkmdnt
— ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) February 22, 2023
وكان المغرد سأل قائلًا: “هل ينطبق النظام على الهلال في حال رغب في إحضار بديل بيريرا؟”.
ورد الأمير قائلًا: “الهلال ممنوع من التسجيل بقرار وبالتالي لا يُسمح له الاستفادة من الاستثناء بالتسجيل خارج الفترة”.
وكان الهلال مُنع من التسجيل لفترتي انتقالات بسبب توقيع محمد كنو للنصر والهلال في آن واحد من أجل تجديد العقد.
وانضم بيريرا لنادي الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة من الهلال حتى نهاية الموسم الحالي في يناير الماضي.