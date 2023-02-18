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بعد مواجهة نادي التعاون

رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش
المواطن - فريق التحرير

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رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على طلب أحد مشجعي أصفر الرياض، بضم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني للنادي العاصمي نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رد فعل آل معمر

وقال أحد المشجعين لـ رئيس النصر في مقطع فيديو متداول: ” مودريتش لازم”، فما كان من رئيس النصر إلا أن هز رأسه في إشارة منه إلى أنه سيحاول تنفيذ طلب هذا المشجع.

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ويُعد النجم الكرواتي صاحب الـ37 عامًا من ضمن 7 لاعبين سينتهي عقدهم مع ريال مدريد في صيف العام الحالي، حيث ذكر الصحفي الإسباني خوسيه مورينو أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده مع الريال باحثًا عن الانتقال لناد آخر.

الريال ضد أتلتيكو مدريد

ألقاب لوكا مودريتش

ويلعب مودريتش مع ريال مدريد منذ عام 2012 قادمًا من فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، حيث نجح خلال 11 عامًا في الفوز بـ 21 بطولة مع الريال وهم ” 3 ألقاب في الدوري الإسباني، لقب وحيد في كأس الملك، 4 ألقاب في السوبر الإسباني، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 4 ألقاب في بطولة كأس السوبر الأوروبي، 4 ألقاب في بطولة كأس العالم للأندية”.

كذلك حقق النجم الكرواتي مع منتخب بلاده إنجازًا مميزًا في مونديال 2018 بالوصول إلى المركز الثاني بعد خسارة النهائي أمام المنتخب الفرنسي، بجانب احتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022.

وكان النجم الكرواتي حضر مع نادي ريال مدريد إلى السعودية، لخوض منافسات بطولة كأس السوبر الإسباني، حيث خسر الفريق الملكي البطولة، في المباراة النهائية أمام نادي برشلونة بثلاثية مقابل هدف، كما فاز بلقب كأس العالم للأندية في فبراير الجاري مع الريال في المغرب.

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