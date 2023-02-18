رد مسلي آل معمر على نصراوي طلب ضم مودريتش

رد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر على طلب أحد مشجعي أصفر الرياض، بضم الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني للنادي العاصمي نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

رد فعل آل معمر

وقال أحد المشجعين لـ رئيس النصر في مقطع فيديو متداول: ” مودريتش لازم”، فما كان من رئيس النصر إلا أن هز رأسه في إشارة منه إلى أنه سيحاول تنفيذ طلب هذا المشجع.

ويُعد النجم الكرواتي صاحب الـ37 عامًا من ضمن 7 لاعبين سينتهي عقدهم مع ريال مدريد في صيف العام الحالي، حيث ذكر الصحفي الإسباني خوسيه مورينو أن اللاعب الكرواتي لا يرغب في تجديد عقده مع الريال باحثًا عن الانتقال لناد آخر.

ألقاب لوكا مودريتش