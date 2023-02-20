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رد وليد الفراج على مشجع وصف بطولة دوري أبطال آسيا بـ “الضعيفة”

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
رد وليد الفراج على مشجع وصف بطولة دوري أبطال آسيا بـ “الضعيفة”
المواطن - فريق التحرير

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رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج على أحد المشجعين الذي وصف بطولة دوري أبطال آسيا بالضعيفة والمملة.

دوري أبطال آسيا بطولة مملة !

وقال المغرد: “أقسم بالله بطولة آسيا صارت مملة، ولا فيها شيء من المتعة، بطولة مجمعة، وكلها خروج مغلوب والشرق مفصول عن الغرب، الله يرحم أيام زمان يوم كان يصير طحن بكل المباريات”.

ورد الفراج: “ربما أنت تقول ذلك لأن ناديك لم يحقق البطولة من قبل، لكن الأندية السعودية ارتفع مستواها”.

وتُختتم مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال الآسيوي، اليوم الاثنين بمواجهتي “الفيصلي ضد فولاد الإيراني” و”الهلال ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي”.

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