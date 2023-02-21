رسالة تحذير بريطانية للقائم بأعمال السفارة الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية لديها، وذلك على خلفية تعليق قناة إيران إنترناشيونال أعمالها في بريطانيا بسبب استمرار تهديدات النظام الإيراني.

تهديد حرية الإعلام

وأشارت الخارجية البريطانية، وفقا لبيان نشرته CNN اليوم الثلاثاء، إلى أن لندن قالت للقائم بأعمال السفارة الإيرانية إنها “لن تتهاون حيال تهديد حرية الإعلام”، وذلك في أعقاب التهديدات التي تعرضت لها قناة إيران إنترناشيونال.

وأكدت لندن أنها فرضت عقوبات على أعضاء في الحرس الثوري الإيراني نتيجة ممارسات أسفرت عن إصابات خطيرة وقتل أطفال في محافظة إيرانية على أيدي قوات الأمن، وفقا للبيان.

عقوبات بريطانية

وتعرض 3 قضاة إيرانيين لعقوبات بريطانية أيضا نتيجة إصدار أحكام بالإعدام ضد محتجين إيرانيين.

وقالت الخارجية البريطانية إن الاستدعاء جاء نتيجة إعلان إيران إنترناشيونال، تعليق خدماتها الإخبارية في لندن نتيجة تهديدات النظام الإيراني.

وكانت محطة إيران إنترناشيونال التلفزيونية الإيرانية المستقلة قد نقلت استوديو البث الخاص بها من لندن إلى واشنطن العاصمة بناءً على نصيحة شرطة لندن، بعد تصعيد كبير في التهديدات المدعومة من إيران، حسبما أعلنت المحطة في بيان السبت الماضي.