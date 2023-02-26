رسالة طفل نصراوي لـ رونالدو: لا أريد سيارة أو هاتف ولكن صورة معك تكفي

وجه طفل نصراوي رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد فوز النصر على نادي ضمك بثلاثية دون رد في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

والتقطت عدسة ” المواطن” رسالة طفل من مشجعي النصر إلى النجم البرتغالي قائلًا له: ” لا يهم إذا كنت أريد سيارة أو هاتف محمول، لكن الأفضل صورة لي مع الدون”.

وكان النجم البرتغالي نجح في إحراز ثلاثة أهداف ” هاتريك” في شباك ضمك ليقود أصفر الرياض إلى استعادة صدارة دوري روشن برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد.