Icon

رسالة طفل نصراوي لـ رونالدو: لا أريد سيارة أو هاتف ولكن صورة معك تكفي Icon مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في أمريكا Icon جماهير الاتحاد تُكذّب أنباء إقالة نونو سانتو Icon رودي جارسيا لـ “المواطن”: النصر تأثر سلبًا بنقص الأكسجين في مباراة ضمك Icon احتراق سيارة متنزه بأحد المواقع البرية Icon سياسي أمريكي: واشنطن فقدت جرأتها بسبب بايدن Icon الفراعنة يودعون أمم إفريقيا للشباب بعد مباراة مصر والسنغال Icon بوليفارد رياض سيتي تحتفي باليوم الوطني الكويتي الـ62 Icon أعمار المصابين بجلطات القلب خلال الشتاء تتراوح بين 30 لـ 40 عامًا Icon مانشستر سيتي يُمطر شباك بورنموث برباعية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
بعد الفوز على ضمك بثلاثية

رسالة طفل نصراوي لـ رونالدو: لا أريد سيارة أو هاتف ولكن صورة معك تكفي

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٩ صباحاً
رسالة طفل نصراوي لـ رونالدو: لا أريد سيارة أو هاتف ولكن صورة معك تكفي
المواطن - فريق التحرير/ تصوير - حسن عسيري

مواضيع ذات علاقة

وجه طفل نصراوي رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد فوز النصر على نادي ضمك بثلاثية دون رد في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

والتقطت عدسة ” المواطن” رسالة طفل من مشجعي النصر إلى النجم البرتغالي قائلًا له: ” لا يهم إذا كنت أريد سيارة أو هاتف محمول، لكن الأفضل صورة لي مع الدون”.

وكان النجم البرتغالي نجح في إحراز ثلاثة أهداف ” هاتريك” في شباك ضمك ليقود أصفر الرياض إلى استعادة صدارة دوري روشن برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة المدينة المنورة
السعودية اليوم

استقبال أول المستفيدين من تأشيرة المرور لزيارة...

السعودية اليوم
العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا وتركيا عبر ساهم
السعودية اليوم

العساكر : أهيب بالجميع التبرع لإغاثة سوريا...

السعودية اليوم
تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري كلينتون الوطني
العالم

تحطم طائرة أمريكية قرب مطار بيل وهيلاري...

العالم
لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد انهيار مجمعه السكني
العالم

لحظة اعتقال مقاول تركي حاول الهرب بعد...

العالم
استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي المنافذ
السعودية اليوم

استئصال انزلاق غضروفي باستخدام تقنية المنظار ثنائي...

السعودية اليوم
الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية
الرياضة

الأهلي يواصل تألقه ويعبر أُحد بثنائية

الرياضة
المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في أوكرانيا
تقارير

المملكة ودول الخليج أفضل وسطاء للسلام في...

تقارير
تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى نقطة ببرج الساعة
حصاد اليوم

تحليل سلوك قاصدي المسجد الحرام من أعلى...

حصاد اليوم