رسالة طفل نصراوي لـ رونالدو: لا أريد سيارة أو هاتف ولكن صورة معك تكفي

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وجه طفل نصراوي رسالة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وذلك بعد فوز النصر على نادي ضمك بثلاثية دون رد في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
والتقطت عدسة ” المواطن” رسالة طفل من مشجعي النصر إلى النجم البرتغالي قائلًا له: ” لا يهم إذا كنت أريد سيارة أو هاتف محمول، لكن الأفضل صورة لي مع الدون”.
وكان النجم البرتغالي نجح في إحراز ثلاثة أهداف ” هاتريك” في شباك ضمك ليقود أصفر الرياض إلى استعادة صدارة دوري روشن برصيد 43 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الاتحاد.