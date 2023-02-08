رسالة قوية من علي البليهي إلى فلامنجو

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وجه علي البليهي مدافع نادي الهلال رسالة قوية إلى نادي فلامنجو البرازيلي وذلك بعد صعود أزرق الرياض لنهائي كأس العالم للأندية.
وقال البليهي في رسالة قوية عبر حسابه في Snap Chat: ” الثأر لايموت بل يُسترد، ولا تخاف الا من رجل عاد من الموت”.
وجاءت رسالة البليهي للرد على نادي فلامنجو بعد تمكن الهلال من الصعود على حسابه، بعد فوز فلامنجو على أزرق الرياض في نصف نهائي مونديال الأندية نسخة 2019.
وسيواجه الهلال الفائز من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني في نهائي كأس العالم للأندية يوم السبت المقبل.