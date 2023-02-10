رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال

وثق مقطع فيديو متداول، مساهمة ثمينة لطفل صغير لا يتجاوز عمره 7 أعوام، داخل المساعدات الإنسانية، التي قدمت لضحايا زلزال تركيا المدمر.

رسالة طفل صغير

وأفاد رئيس بلدية مدينة كيركلاريلي التركية أنه من بين المساعدات الإنسانية التي جمعها السكان لضحايا الزلزال، تم العثور على رسالة لطفل صغير.

وقال في الرسالة: مرحبًا صديقي. اسمي كيرم. أحب هذه السترة كثيرًا، لكن دعها تكون لك، ستحافظ على دفئك”.

وأردف: أنا عمري 6 أعوام ونصف. وأعيش في مدينة كيركلاريلي.

مساعدات إنسانية

وتقدمت الدول العربية الجهود العالمية لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة الآلاف في البلدين.

حصيلة الضحايا

وسجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر أمس الخميس.

وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.