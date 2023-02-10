الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية الصين: مزاعم واشنطن بشأن المناطيد هي حرب معلومات ضدنا آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير
وثق مقطع فيديو متداول، مساهمة ثمينة لطفل صغير لا يتجاوز عمره 7 أعوام، داخل المساعدات الإنسانية، التي قدمت لضحايا زلزال تركيا المدمر.
وأفاد رئيس بلدية مدينة كيركلاريلي التركية أنه من بين المساعدات الإنسانية التي جمعها السكان لضحايا الزلزال، تم العثور على رسالة لطفل صغير.
وقال في الرسالة: مرحبًا صديقي. اسمي كيرم. أحب هذه السترة كثيرًا، لكن دعها تكون لك، ستحافظ على دفئك”.
وأردف: أنا عمري 6 أعوام ونصف. وأعيش في مدينة كيركلاريلي.
وتقدمت الدول العربية الجهود العالمية لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة الآلاف في البلدين.
وسجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر أمس الخميس.
وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.