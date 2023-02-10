Icon

الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد Icon الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها Icon رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال Icon كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة Icon المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة Icon صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية Icon الصين: مزاعم واشنطن بشأن المناطيد هي حرب معلومات ضدنا Icon آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت Icon مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا Icon مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
أحبها كثيرًا لكن دعها تكون لك

رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال

2023-02-10 الساعة 12:16
رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، مساهمة ثمينة لطفل صغير لا يتجاوز عمره 7 أعوام، داخل المساعدات الإنسانية، التي قدمت لضحايا زلزال تركيا المدمر.

قد يهمّك أيضاً
Img

هزة أرضية بقوة 4.4 ريختر تضرب فلسطين

Img

جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم على برامج الكلية التطبيقية عن بُعد

رسالة طفل صغير

وأفاد رئيس بلدية مدينة كيركلاريلي التركية أنه من بين المساعدات الإنسانية التي جمعها السكان لضحايا الزلزال، تم العثور على رسالة لطفل صغير.

وقال في الرسالة: مرحبًا صديقي. اسمي كيرم. أحب هذه السترة كثيرًا، لكن دعها تكون لك، ستحافظ على دفئك”.

وأردف: أنا عمري 6 أعوام ونصف. وأعيش في مدينة كيركلاريلي.

مساعدات إنسانية

وتقدمت الدول العربية الجهود العالمية لإغاثة المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وأودى بحياة الآلاف في البلدين.

حصيلة الضحايا

وسجلت حصيلة وفيات الزلزال في تركيا وسوريا أكثر من 20 ألف قتيل في البلدين حتى عصر أمس الخميس.

وحذرت فرق الإنقاذ في الشمال السوري من خطورة الوضع، مؤكدة أن كل ساعة تأخير في إيصال المساعدات إلى المنطقة التي هزها الزلزال، فجر الاثنين الماضي، تقابلها 50 وفاة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...
الرياضة

أزمة المنشطات تثير الجدل قبل قمة الأهلي...

الرياضة
إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا
العالم

إندونيسيون يحتجون على حرق المصحف بالسويد وهولندا

العالم
جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...
وظائف

جامعة أم القرى تبدأ القبول على وظائف...

وظائف
ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...
الرياضة

ميسي ضمن أسوأ لاعبي باريس سان جيرمان...

الرياضة
الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...
السوق

الحفر العربية توقع عقداً مع “أرامكو” بـ...

السوق
تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...
السعودية اليوم

تقويم التعليم تحدد شروط دخول اختبار الرخصة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول
وظائف

وظائف شاغرة في معهد خدمات البترول

وظائف
تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي
العالم

تركيا تلغي زيارة لوزير الدفاع السويدي

العالم