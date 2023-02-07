رسميًا.. واتساب تعلن عن دعم الحالة الصوتية

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أعلنت واتساب اليوم الثلاثاء رسميًا، عن إطلاق عدد من الميزات الجديدة للحالة (Status) وقالت إنها تأتي لتسهّل على المستخدمين التعبير عن أنفسهم والتواصل مع الآخرين.
وتُعد تحديثات الحالة، التي تختفي بعد 24 ساعة من نشرها، طريقة رائجة بين المستخدمين لمشاركة التحديثات المؤقتة مع الأصدقاء وجهات الاتصال المقربة، وقد تحوي صورًا، ومقاطع فيديو، وصورًا متحركة (GIF)، ونصوصًا، وغير ذلك، وعلى غرار الدردشات الشخصية والمكالمات، فإن تحديثات الحالة محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين.
واليوم، أعلنت واتساب في منشور على مدونتها عن إضافة مجموعة من الميزات الجديدة إلى الحالة، وقد كانت تختبر بعضها منذ مدة، مثل: ميزة الحالة الصوتية.
وقالت واتساب عن الميزة الأولى، وهي: أداة تحديد الجمهور الخاص (Private Audience Selector): “قد لا تكون كل حالة تنشرها مناسبة دائمًا لكل جهات اتصالك. ولذلك فقد وفرنا قدرًا من المرونة يتيح لك تحديث إعدادات خصوصيتك لكل حالة حتى تتمكن من اختيار من يشاهد حالتك في كل مرة تُحدِّثها. وسيُحفظ آخر جمهور اخترته لاستخدامه كجمهور افتراضي لحالتك التالية”.
أما ميزة الحالة الصوتية (Voice Status)، فهي تتيح للمستخدمين إمكانية تسجيل رسائل صوتية لا تتجاوز مدتها 30 ثانية ومشاركتها في حالة واتساب. ويمكن استخدام الحالة الصوتية، وفقًا للشركة، لإرسال تحديثات ذات طابع شخصي لا سيّما إن كان المستخدم يفضل التعبير عن نفسه بالحديث وليس بالكتابة.