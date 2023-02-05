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رصد القمر البدر لشهر رجب الليلة

2023-02-05 الساعة 2:39
رصد القمر البدر لشهر رجب الليلة
المواطن - واس

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يُرصد القمر البدر لشهر رجب اليوم الأحد 05 فبراير 2023، وسيكون مشاهداً طوال الليل بسماء الوطن العربي.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة، أن القمر سيشرق من الأفق الشرقي الشمال الشرقي مع غروب الشمس، وسيحاكي المسار الظاهري لشمس يونيو حيث يسلك المسار المرتفع في السماء، مشيراً إلى أنه سيُلاحظ أن الحجم الظاهري للقمر كبير اثناء شروقه عندما يكون بالقرب من الأفق، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر أو برتقالي وذلك بسبب الغلاف الجوي لكوكبنا.

القمر البدر

وبين أنه يمكن القول إن القمر بدر طوال الليل ولكن علميًا تطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون القمر بزاوية 180 درجة من الشمس، وسيحدث ذلك عند الساعه 09:28 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض خلال الشهر، فيما سيتبع ذلك وصول القمر إلى أعلى نقطة في السماء بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي وسيغرب بالأفق الغربي الشمال الغربي مع شروق شمس الاثنين.

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الفوهات المشعة

ويعد هذا التوقيت من الشهر مثالياً لرصد وتصوير الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافاً لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوقوع كامل القمر في نور الشمس، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات، وخلال الليالي المقبلة سيشرق القمر متأخراً بحوالي الساعة كل يوم، وفي بضعة أيام سيكون مشاهداً فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت يصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

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