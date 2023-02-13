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رصد كوكبي الزهرة والمشتري في سماء السعودية

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٥ مساءً
رصد كوكبي الزهرة والمشتري في سماء السعودية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الاثنين، رصد كوكبي الزهرة والمشتري يتألقان في سماء شفق الغروب بالمملكة.

تألق وقت الشفق

وقالت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: يرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 كوكبي الزهرة والمشتري يتألقان في سماء شفق الغروب، وهما يستعدان لكي يلتقيان بعد أسبوعين من الآن”.

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ونشرت فلكية جدة صورة توضح رصد كوكب المشتري بالأعلى، وكوكب الزهرة بالأسفل كنقاط بيضاء ساطعة للعين المجردة مساء اليوم.

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