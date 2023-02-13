رصد كوكبي الزهرة والمشتري في سماء السعودية

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الاثنين، رصد كوكبي الزهرة والمشتري يتألقان في سماء شفق الغروب بالمملكة.

تألق وقت الشفق

وقالت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: يرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 كوكبي الزهرة والمشتري يتألقان في سماء شفق الغروب، وهما يستعدان لكي يلتقيان بعد أسبوعين من الآن”.

ونشرت فلكية جدة صورة توضح رصد كوكب المشتري بالأعلى، وكوكب الزهرة بالأسفل كنقاط بيضاء ساطعة للعين المجردة مساء اليوم.