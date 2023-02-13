قائد مركبة يسير عكس السير في الرياض والمرور يتفاعل وظائف شاغرة بفروع شركة الرقيب وزير العدل: الحياد والتجرد والموضوعية من أهم صفات القانوني المملكة أول من قدمت المساعدات لمنكوبي سوريا وظائف فنية شاغرة في مجموعة التركي رصد كوكبي الزهرة والمشتري في سماء السعودية التجارة تدعو المنشآت لإصدار تراخيص تخفيضات يوم التأسيس إلكترونيًا طفل سوري يتطوع مُترجمًا لفريق الإغاثة السعودي في تركيا إعلان نتائج القبول النهائي على وظائف الأمن الدبلوماسي إطلاق منتج الاستثمار في صناديق ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام
أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، اليوم الاثنين، رصد كوكبي الزهرة والمشتري يتألقان في سماء شفق الغروب بالمملكة.
وقالت فلكية جدة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: يرصد بسماء السعودية والوطن العربي اليوم الاثنين 13 فبراير 2023 كوكبي الزهرة والمشتري يتألقان في سماء شفق الغروب، وهما يستعدان لكي يلتقيان بعد أسبوعين من الآن”.
ونشرت فلكية جدة صورة توضح رصد كوكب المشتري بالأعلى، وكوكب الزهرة بالأسفل كنقاط بيضاء ساطعة للعين المجردة مساء اليوم.