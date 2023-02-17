رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

هل نحن وحدنا في الكون؟ لآلاف السنين ظل البشر يسألون هذا السؤال، وفي حين أنه حتى الآن لا توجد إجابة لكن أفضل طريقة للحصول على معلومة هو اكتشاف البصمات التقنية، أو دليل على التكنولوجيا التي ربما صنعتها الحضارات الفضائية.

ابتكار خوارزمية جديدة

المشكلة الوحيدة حتى الآن هي أن علماء الفلك كافحوا دائمًا للتمييز بين الإشارات المحتملة من خارج الأرض والإشارات التي يسببها الإنسان، واليوم الجمعة، رصد علماء الفلك 8 إشارات لاسلكية غامضة بفضل خوارزمية جديدة مدربة على الذكاء الاصطناعي يأمل الباحثون أن تبسط البحث عن كائنات فضائية.

قام الخبراء بقيادة بيتر ما، من جامعة تورنتو باكتشاف مثير بعد استخدام الخوارزمية للنظر في 820 نجمًا في منطقة من الفضاء كان يُعتقد سابقًا أنها خالية من أي نشاط محتمل.

وجاء ذلك جنبًا إلى جنب مع علماء الفلك من معهد SETI، ومعهد Breakthrough Listen ومؤسسات البحث العلمي حول العالم؛ وقد طوروا الخوارزمية لاختيار الإشارات الغريبة المحتملة من خارج الكوكب.

واشتملت الخوارزمية على استخدام التعلم العميق وهو نوع من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي يحاكي الطريقة التي يكتسب بها البشر أنواعًا معينة من المعرفة وعلى سبيل المثال فهي تقنية أساسية في السيارات ذاتية القيادة.

وقال العالم ستيف كروفت: المشكلة الرئيسية هي أن البحث سابقًا كان بمثابة البحث عن إبرة في كومة قش ضخمة من الإشارات لكن الخوارزمية الجديدة هو طريقة أكثر فاعلية لتصفية كومة القش والعثور على الإشارات التي لها الخصائص من خارج الكوكب.

أجسام فضائية في أمريكا وكندا والصين

وتأتي هذه الأنباء تزامنًا مع رصد أجسام فضائية في سماء ألاسكا بالولايات المتحدة وكندا والصين، وتم إسقاطهم جميعًا، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات عنهم حتى الآن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.