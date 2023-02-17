Icon

عملية الـ60 دقيقة تنهي معاناة أربعيني تجاوز وزنه 206 كجم Icon أعراض إدمان الأطفال للأجهزة الإلكترونية Icon رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي Icon إغلاق طريق الكورنيش الفرعي داخل منطقة الفورمولا 1 بجدة لمدة يومين Icon الاتحاد يستعيد بريقه مع نونو سانتو Icon مقترح بالإكثار من المصليات في المنتزهات والروضات Icon النصر صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة بالدوري Icon هارون كمارا ورقة نونو سانتو الهجومية الرابحة Icon رئيس الوزراء اليمني: ميليشيا الحوثي نسفوا مبدأ حسن النوايا  Icon الاتحاد البرازيلي متمسك بالتعاقد مع أنشيلوتي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تزامنًا مع رصد أجسام فضائية في كندا وأمريكا والصين 

رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٤ مساءً
رصد 8 إشارات غامضة من الفضاء الخارجي
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

مواضيع ذات علاقة

هل نحن وحدنا في الكون؟ لآلاف السنين ظل البشر يسألون هذا السؤال، وفي حين أنه حتى الآن لا توجد إجابة لكن أفضل طريقة للحصول على معلومة هو اكتشاف البصمات التقنية، أو دليل على التكنولوجيا التي ربما صنعتها الحضارات الفضائية.

ابتكار خوارزمية جديدة

المشكلة الوحيدة حتى الآن هي أن علماء الفلك كافحوا دائمًا للتمييز بين الإشارات المحتملة من خارج الأرض والإشارات التي يسببها الإنسان، واليوم الجمعة، رصد علماء الفلك 8 إشارات لاسلكية غامضة بفضل خوارزمية جديدة مدربة على الذكاء الاصطناعي يأمل الباحثون أن تبسط البحث عن كائنات فضائية.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

Img

طريف وعرعر تسجلان أدنى درجة حرارة عند صفر مئوية

قام الخبراء بقيادة بيتر ما، من جامعة تورنتو باكتشاف مثير بعد استخدام الخوارزمية للنظر في 820 نجمًا في منطقة من الفضاء كان يُعتقد سابقًا أنها خالية من أي نشاط محتمل.

وجاء ذلك جنبًا إلى جنب مع علماء الفلك من معهد SETI، ومعهد Breakthrough Listen ومؤسسات البحث العلمي حول العالم؛ وقد طوروا الخوارزمية لاختيار الإشارات الغريبة المحتملة من خارج الكوكب.

واشتملت الخوارزمية على استخدام التعلم العميق وهو نوع من التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي الذي يحاكي الطريقة التي يكتسب بها البشر أنواعًا معينة من المعرفة وعلى سبيل المثال فهي تقنية أساسية في السيارات ذاتية القيادة.

وقال العالم ستيف كروفت: المشكلة الرئيسية هي أن البحث سابقًا كان بمثابة البحث عن إبرة في كومة قش ضخمة من الإشارات لكن الخوارزمية الجديدة هو طريقة أكثر فاعلية لتصفية كومة القش والعثور على الإشارات التي لها الخصائص من خارج الكوكب.

أجسام فضائية في أمريكا وكندا والصين

وتأتي هذه الأنباء تزامنًا مع رصد أجسام فضائية في سماء ألاسكا بالولايات المتحدة وكندا والصين، وتم إسقاطهم جميعًا، ولم يتم الإفصاح عن أي معلومات عنهم حتى الآن، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية
غرائب

1071 تفاحة فاسدة أمام مقر الشرطة البريطانية

غرائب
صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...
السعودية اليوم

صراخ راكبة مصرية يجبر طائرة سعودية على...

السعودية اليوم
آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...
السعودية اليوم

آل عقران: التوجه للابتكار الإعلامي مطلب وعلى...

السعودية اليوم
لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون
الرياضة

لا غالب أو مغلوب بين الشباب والتعاون

الرياضة
أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه
غرائب

أمريكية تقتل زوجها المريض بناء على طلبه

غرائب
التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري
السعودية اليوم

التجارة توضح خطوات شطب السجل التجاري

السعودية اليوم
أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية
حصاد اليوم

أعراض الإصابة بالجلطة الدماغية

حصاد اليوم
لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...
غرائب

لحظة سقوط لعبة ملاهٍ بها أطفال بسلطنة...

غرائب