الهلال يكتب التاريخ ويصعد لنهائي مونديال الأندية لأول مرة

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صعد نادي الهلال لأول مرة في تاريخه إلى نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو بثلاثية مقابل هدفين.
وسجل سالم الدوسري هدفين لـ الأزرق والأرجنتيني فييتو هدفًا، بينما سجل لـ فلامنجو كل من بيدرو هدفين.
وسيواجه الأزرق الفائز من الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني.
ونجح الأزرق في أن يكون أول فريق سعودي وعربي يصعد لنهائي مونديال الأندية وهو بطل قارته.